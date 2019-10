A Policía Nacional de Vigo recupera un teléfono móbil subtraído minutos antes a unha funcionaria do Xulgado

Xuízo por roubo no interior dun iate

Pasaban poucos minutos das 13:30 cando saltaba a voz de alarma no Xulgado do Penal nº1, ao detectar unha funcionaria que acababan de subtraerlle o seu teléfono móbil.

Pasaban poucos minutos das 13:30 cando saltaba a voz de alarma no Xulgado do Penal nº1, ao detectar unha funcionaria que acababan de subtraerlle o seu teléfono móbil.

Minutos antes, un home que acudira ao xulgado como responsable dun roubo no interior dun iate, chegara a un acordo de conformidade para evitar o ingreso en prisión.

Minutos antes, un home que acudira ao xulgado como responsable dun roubo no interior dun iate, chegara a un acordo de conformidade para evitar o ingreso en prisión.

A cambio comprometeuse a non volver delinquir durante o próximos tres anos, tras o cal entrou na oficina anexa para asinar o acordo ante unha traballadora do xulgado.

A cambio comprometeuse a non volver delinquir durante o próximos tres anos, tras o cal entrou na oficina anexa para asinar o acordo ante unha traballadora do xulgado.

En canto este home marchouse, a funcionaria deuse conta que o seu teléfono móbil non estaba, polo que revisou a oficina e ao non atopalo avisou ao persoal de seguridade.

En canto este home marchouse, a funcionaria deuse conta que o seu teléfono móbil non estaba, polo que revisou a oficina e ao non atopalo avisou ao persoal de seguridade.

Móbil escondido entre as súas roupas