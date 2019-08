A Policía Nacional desmantela un club clandestino para celebración de torneos ilegais de póker

Connect on Linked in

Axentes da Policía Nacional han desmantelado un club clandestino no que se celebraban torneos de póker ilegais na madrileña

localidade de San Sebastián de los Reyes. No momento da entrada no local, os investigadores identificaron a 28 xogadores que se atopaban realizando apostas. Un dos identificados, que facía as veces de croupier, portaba no momento do rexistro 1.750 euros, cantidade que coincide co número de xogadores que se atopaban no local e o prezo fixado para a inscrición. Tendo en conta o número de xogadores e as sancións impostas ás infraccións cometidas polo torneo contra a lexislación do xogo, o montante destas podería pasar os 100.000 euros.

Permanente colaboración coa Dirección Xeral de Ordenación do Xogo

As investigacións inícianse cando se recibe por parte da Dirección Xeral de Ordenación do Xogo unha comunicación na que se informa da próxima realización dun torneo de póker que carece dos requisitos que estipula a lexislación vixente. Devandito encontro produciríase previsiblemente o día 14 de agosto na localidade madrileña de San Sebastián de los Reyes. Inmediatamente, os axentes organizan un dispositivo co fin de localizar o lugar no que se ía a levar a cabo o torneo e proceder á comprobación dos feitos.

O día da partida, os investigadores despregados no lugar observan como á hora que se ten fixado o inicio da mesma, ao redor dunhas corenta persoas entran no local de forma progresiva. Debido a que a vixilancia mostrou indicios claros de que no local poida estar a se levar a cabo a realización das partidas de póker ilegais, decídese entrar no mesmo para inspeccionalo.

28 xogadores identificados e 1.750 euros intervidos

Os axentes comproban que, efectivamente, no interior do establecemento está a realizarse un torneo ilegal de póker onde se estaba xogando simultaneamente en tres mesas, identificando a 28 xogadores que estaban a participar na partida ilegal. Ademais recontáronse as fichas que tiña nese momento cada xogador e interviñéronse diversos naipes e útiles para xogar ao póker.

Un dos identificados, que realizaba as veces de croupier, portaba no momento do rexistro 1.750 euros, cantidade que coincide co número de xogadores que estarían a participar e o prezo fixado para a inscrición. Este home, ademais de realizar as veces de croupier na súa mesa, dispoñía dun computador portátil no que controlaba o tempo do xogo das tres mesas.

De todo isto realizouse a acta correspondente que se remitirá á Dirección Xeral de Ordenación do Xogo, con obxecto de que leve a cabo a pertinente

sanción administrativa. Tendo en conta o número de xogadores e as sancións impostas ás infraccións contra a lexislación do xogo, o montante destas podería pasar os 100.000 euros.

Servizo de Control de Xogos de Azar e Apostas da Policía Nacional

En España, en valores brutos, anualmente xógase por valor duns 42.000 millóns de euros, dos cales o 80% aproximadamente, distribuíuse en premios.

Os xogos de azar atópanse regulados legalmente pola Dirección Xeral de Ordenación do Xogo, sendo a Policía Nacional quen ollea porque o xogo sexa seguro e os xogadores actúen dun modo responsable. Para iso existe o Servizo de Control de Xogos de Azar e Apostas dentro da Unidade Central contra a Delincuencia Especializada e Violenta da Comisaría Xeral de Policía Xudicial. Entre as súas funcións atópase a inspección de locais, salóns de xogo, casinos e bingos, así como a coordinación do devandita labor en toda España. En total, e de maneira regular, inspecciónanse en toda España polos integrantes do Servizo de Control do Xogo: 53 salas de Casino, 310 salas de bingo, 3.150 salóns de xogo e 330.000 máquinas “ B” en España (salóns e hostalería), entre outros.

Control de acceso a locais de xogo

Para lograr que o xogo sexa seguro e fágase de forma responsable, a Policía Nacional encárgase de verificar que se cumpre o control de acceso aos locais de xogo, de modo que non poida entrar nunca un menor nun destes lugares e, por suposto, que non poida xogar. A sanción en Madrid, por exemplo, para un menor que sexa detectado nun local, xogando, pode alcanzar os 3.000€. E para o establecemento no que está a xogar o menor, ata 9.000€.

Así mesmo, con ese control de acceso prevese que non poida entrar ninguén que decidise voluntariamente PROHIBIRSE para a práctica do xogo, por problemas de ludopatía ou calquera outro. Con este fin, existe un rexistro denominado INTERDICCIÓN Ao XOGO onde todo aquel que se inscribe, queda prohibido o seu acceso a calquera local de xogo de azar de forma inmediata. Ese é o motivo polo que calquera persoa que quere participar na actividade do xogo debe mostrar un documento de identidade antes de entrar nun local autorizado.

Loita contra o xogo ilegal

Outra das competencias do Servizo é a erradicación do xogo ilegal en España, é dicir, evitar que persoas sen escrúpulos e de forma non controlada realicen calquera actividade de xogo paralela á legal para lucrarse indebidamente.

O obxectivo destes organizadores ilegais de xogo clandestino é que os usuarios ou xogadores teñan a posibilidade de acudir a lugares distintos daqueles que se atopan legalmente autorizados e controlados. Dese modo teñen a posibilidade de levar a cabo a comisión doutros delitos como estafas, roubos ou extorsións, ou simplemente facerse co diñeiro de que dispoñan mediante enganos. Adoitan ofrecer a posibilidade de xogar sen límites, ben en tempo ou en apostas, así como opcións que non contempla o xogo legal en España.

En definitiva e o motivo de loitar contra eses “clubs clandestinos” onde levan a cabo estas prácticas ilegais de xogo sen control, é evitar que se realicen enganos aos xogadores, que non se lles abonen as cantidades procedentes das ganancias no xogo ou que poidan ser coaccionados para xerar desembolsos contra a súa vontade.

Seguindo co exemplo de Madrid, o feito de participar nunha “ timba clandestina” leva aparellada unha sanción para o xogador de máis de 3.000€, e para o organizador da devandita actividade, entre 9.000€ e 600.000€.