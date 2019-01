A Policía Nacional detén a doce narcos na Liña que utilizaban drons para alijar haxix nas costas gaditanas

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Axentes da Policía Nacional detiberon en La Línea de la Concepción (Cádiz) a doce integrantes dunha organización criminal dedicada á introdución de importantes cantidades de haxix mediante a utilización de narcolanchas. Trátase de dúas mulleres e dez homes investigados como presuntos autores dos delitos de tráfico de drogas, pertenza a organización criminal e outros delitos conexos relacionados co narcotráfico. Algúns dos arrestados estaban altamente cualificados no uso de vehículos aéreos non tripulados que eran empregados para o desembarco do haxix. Tras ser postos a disposición xudicial, oito deles ingresaron en prisión provisional.

Unha organización perfectamente estruturada en labores de loxística

A investigación iniciouse en abril de 2018 por mor dunhas vixilancias realizadas polos axentes da Unidade de Drogas e Crime Organizado da comisaría de La Línea de la Concepción. Os investigadores observaron como dous vehículos déronse á fuga cargados con numerosas garrafas de gasolina que presumiblemente eran utilizadas para encher embarcacións que se dedican ao transporte de haxix e que coloquialmente se coñecen como “ narcolanchas”.

As primeiras pescudas centráronse en descubrir a identidade dos membros da organización así como o papel que desempeña cada un na mesma. Froito das xestións practicadas constatouse que os membros da organización dedicábase ao transporte, garda e custodia de importantes cantidades de substancia estupefaciente, concretamente, haxix.

Nun primeiro momento, os membros principais da organización mantiñan reunións con cidadáns marroquís, viaxando ao país veciño para materializar a compravenda da substancia ilícita. Unha vez negociada a cantidade e prezo da mercadoría; para o seu transporte desde Marrocos ata territorio nacional utilizaban as denominadas “ narcolanchas”, contando para iso cun equipo de persoas especializadas integradas na organización que se dedicaban a iso, denominados “pilotos”, quen ademais de ser persoas de confianza da propia organización deben contar cun elevado nivel de experiencia na pilotaxe destas embarcacións.

Unha vez na costa e producido o alixo da mercadoría, utilizábanse coches tipo todoterreo de gran cilindrada para o traslado da substancia ata as “garderías”, inmobles onde almacenaban o haxix ata a súa posterior distribución a nivel nacional e internacional.

A organización utilizaba grandes medidas de autoprotección

O seguimento dos investigados tornábase complicado e con moitas dificultades, debido aos numerosos medios técnicos para a realización de tales actividades ilícitas, o que dificultaba de excesivamente a interceptación dos alixos. Igualmente constatouse a estrutura de traballo perfectamente jerarquizada, realizando unha repartición de tarefas entre os membros, os cales tiñan vocación de estabilidade ou permanencia no tempo, notas todas elas características para considerar que se trata dunha organización criminal.

Os axentes observaron que os membros da organización, comandada por varios coñecidos narcotraficantes asentados na cidade de La Línea de la Concepción, desprazábanse habitualmente cara ao litoral de Levante para as súas ilícitas actividades. Finalmente procedía a interceptarlles cando pretendían introducir na costa almeriense a cantidade aproximada de 600 quilogramos de haxix, que foron aprehendidos procedendo posteriormente a intervir a narcoembarcación empregada que portaba tres potentes motores de 350 cv cada un.

Investigación patrimonial

Chegados a ese punto, unha vez finalizadas as xestións policiais ordinarias e ante a certeza de que se trataba dunha organización que se dedicaba non só ao tráfico de drogas senón tamén ao branqueo de capitais, procedeuse polo grupo de UDYCO a solicitar ás autoridades xudiciais autorización para proceder á entrada e rexistro dos domicilios dos membros principais da organización. O obxectivo, por unha banda, era proceder á detención dos responsables e por outro a incautación de medios e útiles utilizados pola organización para cometer as infraccións penais.

Os axentes practicaron catro entradas e rexistros en domicilios situados en La Línea de la Concepción, os cales culminaron coa detención de nove persoas, entre eles os principais encartados na investigación, a quen ademais se lles incautaron catro armas de fogo listas para ser utilizadas. Nos rexistros practicados incautáronse oito vehículos de alta gama, dous #moto # de auga de gran cilindrada, gran cantidade de diñeiro en efectivo e numerosos obxectos que se utilizaban para facilitar a comisión dos feitos delituosos. Entre eles, achouse un dron de última xeración utilizado para efectuar dilixencias, un radar, un maletín inhibidor de frecuencias, numerosos equipos de transmisión dos que utilizan os grupos dedicados ao narcotráfico para comunicarse entre si, así como numerosos teléfonos móbiles de última xeración.

Ata o momento practicáronse doce detencións. Trátase de dúas mulleres e dez homes, todos eles de nacionalidade española. Unha vez finalizado o atestado policial, os detidos foron postos a disposición do Xulgado de Instrución número 4 de La Línea de la Concepción, o cal ordenou o ingreso en prisión provisional de oito dos detidos.

Alta especialización

Dous dos principais xefes da organización estaban altamente cualificados no uso de vehículos aéreos non tripulados, tipo drons, os cales empregaban no momento en que a narcoembarcación repleta de substancia estupefaciente achegábase á costa para realizar o desembarco da mesma.

Igualmente descubriuse que un dos detidos recibira formación altamente especializada no manexo de drons de última xeración, aproveitando devanditos coñecementos mentres realizaba as numerosas actividades ilícitas practicadas. Todo iso para un importante radio de acción, inspeccionando a posible presenza policial, asegurándose de tal maneira a execución do alixo coas maiores garantías de seguridade posible.

Importante actividade delituosa

Os investigadores comprobaron a incesante actividade da organización criminal desarticulada, sendo responsable da introdución de máis de seis toneladas de haxix durante os meses de novembro e decembro en territorio nacional.

Igualmente comprobouse a consumación doutros delitos conexos ao tráfico de substancias estupefacientes, como os de roubo de vehículo a motor, a falsidade documental e branqueo de capitais. Os membros da organización posuían luxosos bens inmobles e vehículos todoterreo de alta gama que foran subtraídos e aos cales se lles dotou de placas de matrículas falsificadas.

A operación contou co apoio da Fiscalía Antidroga e dos Xulgados de Primeira Instancia e Instrución da localidade gaditana.