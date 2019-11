A Policía Nacional detén a un home que cometera polo menos catro roubos en establecementos comerciais desta cidade

A Policía Nacional detivo a un home de 33 anos de idade, de nacionalidade española e con domicilio en Vigo, por 4 delitos de Roubo con Forza nas cousas.

Establecemento en Santa Ana

Pasaban poucos minutos das 9 da mañá do pasado 9 de xullo, cando se recibía unha chamada na Sala Operativa do 091 na cal informaban que na rúa Santa Ana, forzaran a porta de acceso dun establecemento de hostalería.

Inmediatamente avisouse a Policía Científica para que realizasen unha inspección ocular técnico-policial, na cal recolleron diversas probas para a súa análise.

Mentres avanzaba a investigación producíronse outros 3 roubos en diferentes puntos da cidade, que gardaban gran cantidade de similitudes con que se estaba investigando, o cal fixo supoñer aos axentes encargados do caso que poderían ser cometidos pola mesma persoa.

Froito do traballo logrouse identificar a un vello coñecido dos investigadores como responsable dos feitos, polo que se elaborou un dispositivo encamiñado á súa localización e detención.

Non sería ata a tarde de onte, cando unha das dotacións identificou a este home mentres camiñaba pola rúa, procedendo á súa detención e traslado a Comisaría.

Diversos antecedentes policiais anteriores

Xa en Comisaría realizouse unha consulta das bases de datos, comprobándose que ao detido constábanlle 14 antecedentes policiais anteriores, sendo varios deles por feitos similares ao descrito.

Ademais os investigadores non descartan a súa imputación noutras causas que están a ser obxecto de investigación.

A detención foi levada a cabo por axentes do Grupo de Atención ao Cidadán, da Brigada Provincial de Seguridade Cidadá, e a investigación dirixiuna o Grupo de Policía Xudicial da Comisaría de Distrito Travesas, ambas as pertencentes á Comisaría de Policía Nacional de Vigo-Redondela, pasando o detido e todo o actuado ao dispor do Xulgado de instrución número 4 dos de Vigo, en funcións de garda.