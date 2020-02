A Policía Nacional detén ao fuxitivo mexicano que fora director xeneral da petroleira PEMEX

Axentes da Policía Nacional han detido ao fuxitivo mexicano que fose director xeneral da petroleira PEMEX. Era buscado no seu país de orixe por feitos ocorridos en 2012 e 2013 cando desempañaba o posto de director xeral na compañía Petróleos Mexicanos. As autoridades mexicanas iniciaron en maio de 2019 os labores de procura internacional para deter ao prófugo.

O detido atopábase fuxido de México desde que en maio de 2019 o seu nome xurdiu como presunto responsable dun armazón de corrupción por actividades levadas a cabo durante os anos 2012 e 2013, cando exercía como director xeneral da petroleira mexicana PEMEX. Segundo a Fiscalía Mexicana estímanse en 280 millóns de dólares o total de diñeiro defraudado.

Alto nivel adquisitivo e fortes lazos internacionais

Desde ese momento as autoridades mexicanas iniciaron unha procura internacional para deter ao prófugo, grazas á excelente colaboración existente entre a Fiscalía Mexicana e a Policía Nacional española obtivéronse indicios que situaban ao fugitivo en diferentes localidades españolas. Aínda que o alto poder adquisitivo e os seus lazos internacionais complicaban a súa localización.

As investigacións levadas a cabo pola Policía Nacional prolongáronse durante nove meses, ata que a principios de 2020 púidose situar ao prófugo na provincia de Málaga. No día de hoxe unha actuación conxunta do Grupo de Localización de Fugitivos Internacionais da Comisaría Xeral de Policía Xudicial, e da UDYCO da Comisaría Provincial de Málaga culminou coa detención do fugitivo nos arredores dunha urbanización de Málaga.