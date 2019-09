A Policía Nacional rescata a un bebé fechado no interior dun coche estacionado ao sol

Compartir en:









Axentes da Policía Nacional rescataron onte a un bebé que se quedou fechado accidentalmente no interior dun coche estacionado ao sol en Ávila. A nena, de tan só 13 meses, levaba media hora atrapada no vehículo e atopábase visiblemente acalorada. Tras a chamada ao 091 por parte da súa avoa, os axentes acudiron rapidamente ao lugar e lograron sacar á menor fracturando un portelo.

Os feitos tiveron lugar sobre as 13:00 horas do xoves cando unha muller, en evidente estado de nerviosismo, solicitou axuda aos axentes debido a que a súa neta, nun descoido, apoderouse do llavero do vehículo e activara o peche no momento no que a muller se había baixado do mesmo. En primeira instancia a señora tratou de contactar telefonicamente cos seus fillos para que viñesen socorrela, pero estes atopábanse lonxe do lugar. Co discorrer do tempo a nena empezou a suar excesivamente e a chorar debido á temperatura que o coche, de cor escura, estaba a alcanzar ao atoparse estacionado a pleno sol.

Á chegada dos axentes, poucos minutos despois da chamada, a muller permanecía xunto ao portelo observando á nena desde o exterior e tratando por todos os medios de abrir o coche. Tras valorar a situación, os policías decidiron romper o portelo do condutor, xa que era a máis afastada da localización do bebé, e lograron poñer a salvo á nena. Ademais tamén se solicitou unha ambulancia que levou a cabo un exame médico da menor.