A Porta do Sol queda pechada ao tráfico desde hoxe para construír unha grande praza peonil

Abel Caballero deu conta esta mañá do corte de tráfico “total” para todo tipo de vehículos na Porta do Sol durante o tempo de duración da obra, o que cualificou como “día histórico” porque se acaba o tráfico en superficie na que será unha gran praza.

Para o desenvolvemento da obra, foi preciso adaptar 17 liñas de autobús que se desvían por percorridos alternativos. O Concello editou un tríptico informativo cun mapa explicativo no que figuran novas paradas e traxectos das liñas afectadas.

Co fin de favorecer a aplicación destes cambios, durante as primeiras semanas funcionará un dispositivo continuo con inspectores a pé de rúa para comprobar o funcionamento das liñas e para ofrecer información aos usuarios desta reorganización. Vanse repartir máis de 10.000 folletos e os cambios figurarán na web de Vitrasa, nos autobuses e nas principais marquesiñas.

O túnel de Porta do Sol en Vigo acabará en Torrecedeira e Paseo de Alfonso será peonil

O alcalde de Vigo anunciou este luns que o túnel que se construirá para soterrar o tráfico de Porta do Sol sairá finalmente na rúa Torrecedeira e non en Paseo de Alfonso (que será peonil), e avanzou que se realizará un “modificado” do actual contrato para introducir ese cambio.

Así o confirmou nunha rolda de prensa na que subliñou que, con esta actuación, o tráfico procedente de Policarpo Sanz sairá directamente a Torrecedeira pasando polo Barrio do Cura, aínda que non deu detalles técnicos da obra.

Do mesmo xeito, con respecto á tramitación administrativa, tampouco aclarou como se acometerá ese cambio, tendo en cuenta que a construción do túnel e a peonalización de Porta do Sol xa foron adxudicados (e as obras están en marcha) por uns 17 millóns de euros, cofinanciados con Fondos Feder da UE dentro do proxecto proyecto Edusi-Vigo Vertical. “Farase un modificado, iso non ten problema”, resolveu.

Con esta modificación, o espazo peonil non se limitará só a Porta do Sol e Elduayen, senón que o Paseo de Alfonso tampouco terá tráfico rodado en superficie.De feito, lembrou que xa desde este luns, e debido ás obras, non se permite a circulación de ningún tipo de vehículo por esa zona do centro de Vigo.