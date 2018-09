A primeira Volta Ciclista pola Ciencia arrinca en Vigo o luns e enlazará seis universidades ata Madrid

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

A Primeira Volta Ciclista pola Ciencia arrinca este luns en Vigo e percorrerá seis universidades ata chegar a Madrid co obxectivo de transmitir o coñecemento científico e lembrar as dificultades que atravesa a investigación no noso país.

O alcalde felicitou esta mañá aos dous científicos da Universidade de Vigo que participan nesta iniciativa e aos que se unirán outros tres biólogos e todas as persoas simpatizantes que decidan facelo en cada etapa. Ademais, ofreceulles o seu apoio “en momentos nos que a ciencia é tan importante no desenvolvemento das persoas e as economías”.

O itinerario irá de Vigo a Santiago, Oviedo, León, Salamanca e Madrid e en cada unha das universidades os cinco científicos teñen previsto ofrecer unha serie de charlas e debates para “dar difusión ao traballo de investigación que se fai neste país e lembrar a necesidade de que o pensamento científico e crítico instálese máis e mellor nas conversacións de toda a sociedade”, destacou Luís Navarro, un dos biólogos vigueses.

A presentación contou tamén coa vicerreitora de Investigación da Universidade de Vigo, Belén Rubio, e a de Comunicación, Mónica Valderrama. Rubio asegurou que a universidade “está encantada desta iniciativa que pretende divulgar o coñecemento científico e as investigacións que se fan en Vigo e explicar as deficiencias que temos na ciencia”. A vicerreitora lembrou que “o 70% da investigación en Galicia faise nas universidades e iso témosllo que contar á xente”. Ademais, animou a máis investigadores e investigadoras a que se unan a esta ruta. “É boa maneira de animar aos gobernos para investir máis en investigación científica; España inviste só un 1,2% do PIB, polo que estamos case á cola, por detrás de Portugal”, engadiu.

Pola súa banda, Valderrama agradeceu a súa colaboración ao alcalde xa que “sempre é un talismán para que as cousas funcionen, difúndanse e se viralicen. Nós o que queremos é que esta iniciativa coñézase e sexa un revulsivo para que a sociedade saiba que a investigación e o deporte na universidade de Vigo teñen moita soleira”.

O tamén biólogo e ciclista José María Sánchez animou aos vigueses para acompañarlles na saída, o luns ás 9.30 horas do Arenal, e asegurou que o seu desexo é que a iniciativa teña continuidade no futuro. Os deportistas irán twitteando a súa marcha en @CienciaVuelta.