A Real Federación Galega de Fútbol fixo pública esta mañá a Resolución do Comité de Competición referente á finalización das competicións oficiais na tempada 19-20. Unha resolución que se asenta sobre a aprobación dos criterios e directrices por parte da Asemblea Xeral e dos efectos clasificatorios aprobados por unanimidade pola Comisión Delegada.

Rafael Louzán, presidente da RFGF, atendeu esta mañá aos medios acompañado polo secretario xeral, Diego Batalla, a portavoz da Xunta Directiva, Silvia Cancela, e o vicepresidente responsable de fútbol sala, Pablo Prieto. Durante a mesma Louzán sinalou que “entendendo que ante a inesperada e inédita situación xerada pola pandemia da Covid-19 resulta imposible atopar a solución perfecta, e desde a RFGF basámonos en criterios globais vendo o fútbol galego en xeral”:

OBXECTIVIDADE: Actuamos pensando no beneficio do fútbol sen ter en conta as condicións subxectivas de cada equipo.

REGULAMENTACIÓN: Todo está fundamentado nos regulamentos establecidos.

UNIFORMIDADE: Adoptáronse decisións comúns para todo o fútbol. Non se podía decidir dun modo diferente segundo a categoría ou a modalidade.

Ante esta resolución ábrese agora un prazo de dez días para presentar reclamacións, pero ademais, o propio presidente anuncia que o vindeiro martes tanto el como o secretario xeral estarán a disposición de todos os clubs que así o desexen para aclarar todas as dúbidas que poidan ter ao respecto da resolución. Unha reunión telemática da que se informará aos clubs nos vindeiros días.