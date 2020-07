A realización de concertos con público no pavillón do Dolmen de Dombate pon en risco a conservación das pinturas neolíticas do monumento

O cuestionable plantexamento do alcalde de Cabana de Berganti帽os e a permisividade do servizo de Patrimonio da Deputaci贸n rematou por converter o recinto nun mero sal贸n parroquial, algo que afecta negativamente 谩 percepci贸n e ao contexto do sitio arqueol贸xico.

Deste xeito, o ciclo “M煤sica na catedral”, previsto ata finais de agosto, celebrarse co auditorio de Cabana de Berganti帽os completamente valeiro mentres segundo ven de informar o concello utilizarase o pavill贸n que acolle o Dolmen de Dombate para realizar concertos con p煤blico, algo m谩is chamativo se cabe nunha 茅poca de rebrote da pandemia do coronavirus.

Preocupa, en calquera caso, a afectaci贸n negativa que a realizaci贸n deste tipo de eventos poida ter sobre as pinturas de 茅poca neol铆tica que atesoura o monumento, moi sensibles aos cambios ambientais e cuxa conservaci贸n deber铆a ser unha prioridade para o organismo provincial, al茅n do desmesurado circo tur铆stico e medi谩tico imposto a nivel municipal nos 煤ltimos anos.

Diferentes expertos alertaron, adem谩is, que o recinto, per se, non 茅 o mais axeitado para a conservaci贸n das pinturas e non deixa de ser un custoso andamio, pois o ineficiente dese帽o do edificio, que non permite unha climatizaci贸n axeitada, provocou que o corte estratigr谩fico do megalito est茅, literalmente, pintado de verde ao ter sido atacado polos fungos e a humidade, raz贸n que fai que sea desaconsellable a realizaci贸n de actividades con p煤blico no pavill贸n do megalito.



A NIVEL DE CONSERVACI脫N DO PATRIMONIO, A VECES MENOS 脡 MAIS

Como xa ven sinalando a Asociaci贸n Salvemos Cabana dende o ano 2015, o Dolmen de Dombate e o seu centro arqueol贸xico, dende o punto de vista cultural, deber铆an ter dous 谩mbitos de actuaci贸n. Dunha banda, a presentaci贸n e introduci贸n do visitante no 谩mbito da prehistoria e a cultura megal铆tica, e, por outro, a difusi贸n e posta en valor permanente tanto do contexto neol铆tico que rodea ao monumento como da importancia da s煤a conservaci贸n. Por desgraza, algo que non parece encaixar en absoluto cos plantexamentos de Jos茅 Mu铆帽o Dom铆nguez (PP), alcalde de Cabana, nin 茅 entendido como deber铆a por parte dos servizos de Patrimonio e Cultura da Deputaci贸n, que seguen a permitir calquera tipo de actividadw imaxinable no recinto, te帽a ou non que ver co contexto arqueol贸xico.

A PROFESIONALIZACI脫N DO DOLMEN DE DOMBATE 脡 UNHA NECESIDADE

脡 necesario reiterar, adem谩is, que a mellor soluci贸n, tal como agora comeza a asumir a propia Deputaci贸n coru帽esa e xa se fixo constar en sede parlamentaria no 2016, pasa polo control do centro e que o seu plan de actividades sexa asumido, en primeira instancia, pola Xunta de Galicia, e a continuaci贸n pase a ser xestionado por un equipo profesional que centre o car谩cter do monumento ao que deber铆a ser: unha instalaci贸n muse铆stica de referencia guiada por criterios arqueol贸xicos, tanto nas visitas como no desenvolvemento de eventos.