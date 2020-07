A Rede do Patrimonio apoia a Asociación Rande Patrimonio Europeo (ARPE) na súa loita contra o desmantelamento do Cargadorio Coto Wagner

A Rede do Patrimonio Cultural de Galicia, un colectivo integrado por 106 entidades de longa traxector铆a na defensado patrimonio ven a manifestar publicamente a total oposici贸n 贸 derrubamento do Cargadoriro Coto Wagner e 谩 transformaci贸n da s煤a contorna nun peirao de embarcaci贸ns para o seu desprazamento.

A asociaci贸n manifesta que o Cargadoiro forma parte do conxunto patrimonial de Rande e, polo tanto compre preservalo como tal.

“O seu lamentable estado de conservaci贸n non pode ser motivo da s煤a destruci贸n, xa que esta realidade o 煤nico que manifesta 茅 o deixamento nas s煤as funci贸ns da autoridade portuaria” argumentan.

O Cargadoiro at贸pase nun entorno de destacada relevancia natural, xa que a baia de San Sim贸n permanece na Rede Natura, lugar que foi declarado de Interese Comunitario.

Por todo isto a asociaci贸n senteencian considerando que o Cargadoiro non s贸 debe declararse como un Ben de Interese Cultural (BIC), senon que dita declaraci贸n debe inclu铆r a sua contorna.

Desta maneira, a Rede do Patrimonio Cultural de Galicia sumase 谩s voces que solicitan a declaraci贸n de BIC e posterior restauraci贸n do Cargadoiro Coto Wagner e apoia as acci贸ns da Asociaci贸n ARPE.

O Cargadoiro Coto Wagner

Este cargadero 茅 co帽ecido como 鈥淐oto Wagner鈥, situado na vila de Rande pertencente ao concello de Redondela, o cargadero funcionaba para dar sa铆da a materia prima procedente das minas da zona do Bierzo, Ponferada, al铆 o 鈥淥 Coto Wagner鈥 dispo帽铆a dunha concesi贸n mineira orientada a extraer as ricas vetas de mineral de ferro.

A铆nda que estes dep贸sitos xa se encontran d茅cadas antes localizados non 茅 ata 1919 que se funda a empresa Mineiro Sider煤rxica de Ponferrada S.A. (MSP), que adquire unha serie de pequenas concesi贸ns anteriores entre as que se encontra a do Couto, pasando a formar parte de MSP, entre mellor谩selas para rendibilizar a explotaci贸n enc贸ntrase dar mellor sa铆da de material mediente o seu transporte para facelo m谩is competitivo, vital para rendibilizalo.

En 1948 in铆ciase a explotaci贸n do Coto, a sa铆da por mar cami帽o 谩 industria europea real铆zase principalmente neste cargadero de Vigo, sendo outros puntos de sa铆da menores cargaderos Da coru帽a e Asturias. Deixou de estar en servizo no 2009