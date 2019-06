A reforma da Gran Vía comeza a próxima semana para converterse no “maior proxecto de pasarelas ao aire libre de Europa”

Print This Post

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunciou este venres que o vindeiro martes, 18 de xuño, comezará a reforma da Gran Vía -entre María Berdiales e Venezuela – con 200 metros de percorrido no que se instalarán ramplas que facilitarán a mobilidade e a eficiencia enerxética.

Cun orzamento de 5,1 millón de euros, incluiranse espazos abertos de descanso, reordenarase o tránsito, ademais de renovar as redes de saneamento, pluviais, abastecemento, rego, alumeado, pozos e conexións con edificios.

“O martes arrancamos coa transformación da contorna urbana de Gran Vía, unha obra 4.0, coas últimas tecnoloxías e dialéctica interactiva”, sinalou o alcalde durante a súa comparecencia ante os medios de comunicación. Ademais da humanización tradicional das redes de saneamento, beirarrúas e pavimentación, o rexedor incidiu en que o proxecto contempla reforzar a masa vexetal.

Caballero cualificou a iniciativa como “as primeiras pasarelas mecánicas e de maior lonxitude que se fixeron nunca neste país” e apuntou que van a cubrir desde Urzaiz a Praza de España e despois ata a Praza de América. “Son o proxecto de pasarelas ao aire libre de maior lonxitude de Europa”, explicou.

As obras terán unha duración de 8 meses e inclúen, ademais das cintas mecánicas para mellorar mobilidade e a eficiencia enerxética, rutas e percorridos histórico culturais, en cada zona do bulevar. “Haberá sitios para estar, para sentarse, máis do dobre da vexetación que hai neste momento, é unha obra que a cidade espera con expectación”, apuntou.

O alcalde tamén indicou que esta é a primeira fase dun proxecto de tres quilómetros de lonxitude, posto que posteriormente está previsto acometer a instalación de ramplas ata a Praza de España e de aí a Praza de América.