A rehabilitación enerxética do centro conta cun orzamento de adxudicación de máis de 650.000 euros

A conselleira de Educaci贸n, Universidade e Formaci贸n Profesional en funci贸ns, Carmen Pomar, visitou hoxe o CEIP do Carballal (Mar铆n), onde comprobou a evoluci贸n da obra de rehabilitaci贸n enerx茅tica que o seu departamento est谩 a realizar neste centro por importe de 656.817,04 鈧. Pomar sinalou que os traballos avanzan a bo ritmo e que, dado que o prazo de execuci贸n das obras 茅 de 2 meses e medio, o obxectivo 茅 telas rematadas para o inicio do novo curso.

A mellora da eficiencia enerx茅tica deste centro incl煤e o illamento exterior da fachada mediante sistema tipo SATE de poliestireno expandido EPS. As铆 mesmo instalaranse fiestras novas de carpinter铆a de aluminio con rotura de ponte t茅rmica e vidro dobre baixo emisivo, e novas persianas de lamas de aluminio inxectadas con espuma de poliuretano para mellora do seu illamento t茅rmico. A maiores realizaranse melloras nos revestimentos e carpinter铆a interior e repararanse e pintaranse os paramentos interiores.

Tal e como explicou a conselleira en funci贸ns, todas as actuaci贸ns combinadas supor谩n un aforro enerx茅tico anual do 24,19% en consumo de enerx铆a primaria e do 26,52 % en emisi贸ns de CO2, e redundar谩n nun maior confort t茅rmico para a comunidade educativa do CEIP do Carballal.

Esta obra enm谩rcase no Plan de Dotaci贸n de Infraestruturas Educativas de Galicia 2016/2021. C贸mpre lembrar, ademais, que o orzamento para obras en centros de ensino vese incrementado este ano ao abeiro do Plan de Reactivaci贸n do Sector Construci贸n para a mellora dos Centros Educativos, grazas ao que se inxectan 30 mill贸ns m谩is dos previstos inicialmente, co fin de favorecer a creaci贸n de emprego, especialmente entre as pequenas e medianas empresas. Co novo paquete de medidas o investimento elevarase a m谩is de 51 mill贸ns de euros, e este 2020 realizaranse 535 actuaci贸ns de obra e equipamento.

Na provincia de Pontevedra desenvolveranse m谩is de 130 actuaci贸ns, por importe de m谩is de 14 mill贸ns de euros. Delas, 19 ser谩n grandes obras, entre as que se incl煤e esta rehabilitaci贸n enerx茅tica do CEIP do Carballal.