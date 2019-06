A remodelación da Gran Vía permitirá duplicar as árbores no boulevard central

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

As obras de transformación da Gran Vía, financiadas con fondos EDUSI dentro do proxecto Vigo Vertical, arrancan hoxe cun orzamento de 5,1 millóns. O rexedor precisou que os primeiros traballos pasarán por transplantar de todas as árbores a Castrelos para repoñelas cando rematen as obras.

O alcalde deu conta hoxe martes do inicio das obras de rehabilitación e transformación da Gran Vía -desde María Berdiales e Venezuela -, un proxecto que inclúe a instalación de tres ramplas mecánicas no boulevard central. A primeira labor, explicou, será o transplante de todas as árbores e arbustos a Castrelos para a súa posterior reposición, unha vez rematada a obra. Ademais, nese momento vanse plantar máis exemplares, ata alcanzar o dobre das especies existentes na actualidade.

A partir do 25 de xuño, cortarase o tráfico en sentido descendente desde Venezuela ata a rúa Brasil. Deste xeito, dous carrís de sentido ascendente converteranse en dobre sentido (un para subir e outro para baixar). A partir do 20 de novembro, reabrirase a circulación con motivo do Nadal e despois das festas, retomarase a obra coas devanditas limitacións de tráfico.

Segundo explicou o rexedor, as obras rematarán en marzo ou abril, logo de aproximadamente oito meses de obras nos que se actuará en máis de 200 metros. O proxecto -enmarcado no Vigo Vertical e financiado con fondos EDUSI – ten un orzamento de 5,1 millóns e prevé a renovación completa das redes de saneamento, pluviais, abastecemento, rego, alumeado eléctrico, luminarias, pozos de conexións con edificios.

Na rolda de prensa, Caballero lamentou que non se poida acometer a reforma de toda a rúa ao mesmo tempo debido a “interferencias da Xunta por razóns políticas” o que freou as obras e obrigou a postergar a humanización do resto dos tramos o que ocasionará limitacións de tráfico por segunda vez.