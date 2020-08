A Residencia de Estudantes de Afundación abre o curso 2020-2021 con todas as prazas cubertas e un coidado protocolo sanitario

A Residencia de Estudantes de Pontevedra de Afundaci贸n, a Obra Social de ABANCA, comezar谩 o novo curso 2020-2021 con todas as s煤as prazas cubertas e con lista de agarda. As instalaci贸ns contan este ano con 120 prazas, que acoller谩n os estudantes desde o vindeiro 15 de setembro ata a finalizaci贸n do curso acad茅mico, o 15 de xu帽o de 2021. As novas circunstancias, a ra铆z das medidas necesarias ante a COVID-19, motivaron a implantaci贸n dun novo protocolo sanitario enfocado a previr e a conter os riscos de contaxio. As铆, por exemplo, establec茅ronse franxas horarias m谩is amplas para o comedor, co prop贸sito de favorecer a distribuci贸n por quendas, fixouse o uso obrigatorio de m谩scaras en todas as zonas com煤ns e habilit谩ronse puntos estrat茅xicos de hixiene e desinfecci贸n. As铆 mesmo, destinouse unha 谩rea espec铆fica de illamento en casos de detecci贸n de coronavirus, en consonancia coas medidas que desde a Conseller铆a de Educaci贸n se trasladou aos centros no protocolo de actuaci贸n para este curso 2020-2021. Desta forma, a Residencia de Estudantes Afundaci贸n proporciona un apoio fundamental para seguir dinamizando a necesaria vida acad茅mica, ao tempo que vela polo cumprimento das normas imprescindibles para minimizar o impacto da COVID-19.

A Residencia de Estudantes Afundaci贸n de Pontevedra, inaugurada en 1969, aloxou desde a s煤a apertura a m谩is de 6000 mozas e mozos das facultades e escolas universitarias do campus de Pontevedra, centros de formaci贸n profesional e estudantes doutros pa铆ses que cursan actualmente alg煤n programa en IESIDE (procedentes de Colombia, Guatemala, Arxentina, Per煤, O Salvador ou China, entre outros). Est谩 situada no centro da cidade (avenida de Vigo, 21), nun edificio de cinco plantas; as s煤as instalaci贸ns complem茅ntanse cun edificio anexo de d煤as plantas que suman unha superficie constru铆da de m谩is de 5000 m虏. Nos meses de ver谩n proporciona aloxamento a residentes que preparan os seus exames de setembro, clubs deportivos, campamentos de ver谩n ou asociaci贸ns sen 谩nimo de lucro, entre outros. Un total de 7500 desde a s煤a inauguraci贸n. Por outra banda, no contexto das li帽as estrat茅xicas de Afundaci贸n, a Obra Social de ABANCA, desde este centro prom贸vense todo tipo de actividades que complementan a formaci贸n cultural, cient铆fica e deportiva dos estudantes.