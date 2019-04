A resolución pola morte dos Patelos mortos en Teis e Bouzas

Print This Post

O 27 de marzo e o 29 do mesmo mes, informabamos pola aparición de centenares de Patelos nos areais de Teis e Bouzas onde diciamos que “realizan grandes migracións, ao parecer relacionadas con cambios da temperatura da auga e os ciclos reprodutivos”.

O Concello de Vigo; maniféstanos que “é algo natural, cíclico, que ten que ver coas temperaturas e correntes da Ría. Que así llo transmitiron desde a Universidade”, Por outra banda, contestáronnos por escrito ao expediente, “o feito que se trate de exemplares dunha mesma especie non fai pensar nun episoadio de mortandade por contaminacion da auga; de xeito probable trátase dunaha arribada natural (aínda que adiantada no seu tempo) desta especie por afloramientos na ría, devidos ao vento perdominante do norte”.

É un novo caso palabel do cambio climático, xa que estes feitos chegan ás rías principalmente nos meses de verán e aínda estamos en primaveira, noticiasvigo da pechado este caso.