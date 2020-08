A rúa do Paseo da Praia de Cesantes terá tres días un tramo cortado o tráfico por mor da reparación dun muro de contención

A vindeira semana o Concello de Redondela realizará obras de reparación nun tramo do muro da rúa Paseo da Praia e será preciso cortar o aceso a residentes os días 10,11 e 12 de Agosto. Esta actuación ven a raíz do mal estado dun tramo do muro de contención do litoral, que no mes de Xuño foi revisado polos servizos municipais debido a varias fochancas que apareceron na beira da calzada o entrar o mar por debaixo da cimentación e que podían causar perigo para vehículos e viandantes. Os informes técnicos chegaron a conclusión de que a reparación tiña que realizarse a curto prazo. Unha vez trasladados os incidentes o Servizo Provincial de Costas e obtidos todos os permisos necesarios unha empresa contratada polo concello realizará a obra de reparación e substitución do muro de contención. Durante a execución das obras o departamento de Medio Ambiente instalará unha barreira anti-contaminación para evitar posibles danos medioambientais as augas da enseada de San Simón.

Noticias de última hora en Vigo