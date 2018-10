“A SAIA RAÍÑA” na Casa das Artes de Vigo

Connect on Linked in

Esta mostra non é soamente unha exposición fotográfica nin audiovisual por cuestión das artes plásticas, é unha testemuña de mulleres, unha mostraxe da nosa historia recente, da nosa cultura e costumes sociais e das desigualdades acontecidas e narradas polas súas propias protagonistas. As protagonistas son mulleres galegas que continúan enloitadas no século XXI e falan das súas vivencias dende nenas. Son mulleres que por costume social, imposición moral ou crenza relixiosa tiveron que gardar loito temporalmente, e tamén durante toda a súa vida. Son mulleres que non asistían a festas, romarías e outras manifestacións pois o loito as deixaba excluídas.

As gravacións foron recollidas percorrendo as nosas aldeas, municipios, parroquias e cidades en Ourense, A Coruña, Lugo e Pontevedra, desde o ano 2006 ao 2018. Moitas das fotografías e vídeos, parecen pertencer a tempos afastados da nosa tecnoloxía, dos avances e de todas as nosas innovacións.

O dó axuda a superar a grande ausencia dos seres queridos, pero non é fácil entender como as avoas, as tías, as irmás, as fillas, e as nais galegas, eran criticadas cando rompían o costume de gardar loito para poder exercer a liberdade de elixir a cor das súas vidas.

A exposición está organizada pola Concellería de Igualdade e se poderá visitar ata o domingo 28 de outubro.