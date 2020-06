A SATSE le extraña que a día de hoy el Sergas no informe con claridad sobre el cierre de camas en Galicia

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha reclamado reiteradamente información sobre el cierre estival de camas a las distintas gerencias, pero apenas unas pocas se han pronunciado, sin que la información sea completa. Algunas han indicado que darán más información a partir del próximo 15 de julio, curiosamente pasadas las elecciones. Una medida que levanta sospechas entre los profesionales, y el propio Sindicato.

A pesar de que en algún momento se habló de que debido al Covid-19 este año no se cerrarían camas, algunas gerencias han ido dejando caer que, como todos los años, el cierre se producirá. ¿Cuántas camas se van a cerrar?. Podrían ser hasta 400 camas. Pero esa información, completa y detallada, es la que mantienen bajo llave, por lo menos hasta pasado el próximo 15 de julio según las indicaciones de algunas gerencias, y las sospechas de algunos profesionales. Si bien es cierto, que alguna gerencia ha anunciado que prescindirán de algunas camas como la de Pontevedra, en donde está previsto el cierre de 80 camas y la previsión de 32 más.

En Coruña no tienen previsto cerrar plantas, a excepción de la 4ª planta de Abente y Lago que ya estaba cerrada. En la planta de plástica del HUAC se proyecta alguna obra pero con un cierre parcial (media planta sin cierre total), lo que no se sabrá con exactitud hasta el 15 de julio. En Ferrol procederán al cierre de las camas de la 3ª planta de pediatría del Marcide, que suponen un total de 14 camas. Tanto en Lugo como en la Mariña lucense, en principio, no hay cierre de camas, como mucho se pueden bloquear informáticamente algunas camas si no son necesarias. En el área de Vigo estaría previsto el cierre de, al menos, 32 camas de medicina interna en el Hospital Meixoeiro, que se suman a otras 120 que ya estaban cerradas con antelación, aunque también la gerencia ha señalado que informará al respecto en los próximos días.

Mientras, otras gerencias como la de Santiago son más herméticas y a pesar de haberlo solicitado en varias ocasiones no dan la información, que podría darse a partir del 15 de julio, aunque entre los profesionales hay sospechas de cierres. Algo similar ocurre en el área de Ourense donde han tenido hasta dos reuniones con la gerencia, sin que informen sobre el número de camas que está previsto que van a cerrar.

EN PREVISIÓN DE MÁS REBROTES

Ante esta situación de incertidumbre el Sindicato de Enfermería insiste en la necesidad de que los diferentes servicios de salud implementen un plan de choque que establezca de manera definida todos los recursos humanos y materiales necesarios para atender con las mayores garantías de seguridad y calidad a los pacientes con Covid-19 y a todos aquellos con cualquier otra necesidad sanitaria. Máxime ante los rebrotes que están saliendo.

SATSE, reclama que las diferentes gerencias no cometan el error de todos los años de cerrar camas, quirófanos, consultas externas y centros sanitarios durante los meses de verano, ya que, ante la posibilidad de rebrotes de la Covid-19, las consecuencias podrían ser nefastas.

Por ello, desde la organización sindical se exigirá al Sergas que se refuercen las plantillas de profesionales sanitarios, especialmente, las de enfermeras y enfermeros, así como la actividad asistencial en hospitales y centros de salud.

Asimismo, SATSE incide en que ahora es el momento de atender a las miles de personas que han visto demorada su asistencia en estos últimos meses a consecuencia de haberse centrado necesariamente todos los esfuerzos en atender y cuidar a los afectados por la pandemia, de ahí la necesidad de que el plan de choque autonómico logre reducir las listas de espera que se han visto incrementadas.