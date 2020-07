A sección sindical da CIG en GKN Automotive denuncia o ERTE ante a Inspección de Traballo

Esta ma帽谩, delegados da CIG en GKN (que se dedica 谩 fabricaci贸n de compo帽entes do autom贸bil) presentaron denuncia ante a autoridade laboral pola aplicaci贸n do ERTE na empresa, cando se est谩n a realizar horas extraordinarias en forma de prolongaci贸n de xornada ou se est谩 a despedir o persoal eventual, incumprindo as铆 os acordos sobre contrataci贸n indefinida. Xunto a isto, a CIG demanda a empresa pola falta de equidade nos d铆as de regulaci贸n e a ausencia de informaci贸n sobre a regulaci贸n dos seus afiliados e afiliadas, non respectando o dereito 谩 informaci贸n 谩 secci贸n sindical recollido na Lei org谩nica de liberdade sindical.

Sobre a falta de equidade nos d铆as de regulaci贸n, a secci贸n sindical lembra que o propio acordo do ERTE fala de crear unha comisi贸n para cumprir con ese equilibio nos d铆as no desemprego por parte das persoas traballadoras. E nesta li帽a, na denuncia rec贸llese que son as persoas afiliadas 谩 CIG “quen sofren m谩is d铆as de regulaci贸n”.

Discriminaci贸n do persoal afiliado 谩 CIG

Como exemplo, expo帽en o caso da t茅cnica de prevenci贸n “que non foi nin un s贸 d铆a ao traballo, utilizando a empresa unha contrata para substitu铆la, nun claro caso de represi贸n laboral e indo contra o propio RD lei 24/2020 que no seu artigo 2.5 deixa ben claro que non se poder谩 externalizar traballos realizados pola principal”. Traballos como o do servizo de prevenci贸n ou control de calidade que est谩n sendo externalizados.

Outro punto que a CIG denuncia ref铆rese 谩 realizaci贸n de horas extraordinarias en forma de prolongaci贸ns de xornada e traballos na fin de semana “a pesar de que hai compa帽eiros/as regulados”. Como tam茅n o despido do persoal eventual “incumprindo acordos sobre contrataci贸n indefinida do propio convenio colectivo a铆nda en vigor”.

A isto hai que sumar o incumprimento por parte da empresa do artigo 34 e sobre o rexistro de xornada “ao non ter ning煤n mecanismo para facilitar a informaci贸n do mesmo 谩s centrais sindicais. Nin tampouco sobre as horas extraordinarias que se realizan na f谩brica”.

A empresa ten pechados os vestiarios dende o estado de alarma

A secci贸n sindical entregou outra denuncia a maiores, na que se informa 谩 Inspecci贸n de Traballo do peche dos vestiarios dende o inicio do estado de alarma sen que a empresa buscara dende o comit茅 de sa煤de laboral unha soluci贸n. 鈥淥s traballadores e as traballadoras te帽en que vir vestidas da casa, traballar nunhas condici贸ns deplor谩beis sufrindo temperaturas superiores aos 30 grados con m谩quinas que traballan con aceite e sen poder ducharse ao final da xornada鈥 engaden dende a CIG en GKN. E apuntan que 鈥渁 煤nica soluci贸n que pon a empresa 茅 que se cambien no aparcadoiro, atentando contra a seu dereito a intimidade鈥.

Dende a representaci贸n da CIG agardan que a Inspecci贸n de Traballo “sexa quen de solucionar estes problemas denunciados no menor tempo pos铆bel”.