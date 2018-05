A Sede desborda celtismo e emotividade na entrega das Insignias de Ouro do Celta

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

O Salón Rexio da sede vestiuse de gala esta tarde para albergar un dos actos máis emotivos e relevantes da tempada, a imposición das Insignias de Ouro do RC Celta aos abonados que cumpriron 50 anos de antigüidade. O presidente do club, Carlos Mouriño, entregou as insignias a 75 abonados, cada un deles un exemplo de fidelidade e amor incondicional ao Real Club Celta.

Xunto ao presidente, asistiron ao evento os integrantes do consello de administración, directivos, corpo técnico e o catro capitáns do equipo para render un máis que merecido homenaxe a uns abonados que son exemplo e referencia de celtismo.

Antes de proceder á imposición das insignias, o presidente Carlos Mouriño dirixiuse aos homenaxeados, a quen agradeceu a súa «forza, coraxe e fe» durante o seu cincuenta ou máis anos á beira do club. «Sodes o noso exemplo a seguir», remarcou o mandatario celeste.

«Hai uns anos tiñamos unha débeda moi grande que criamos que non podiamos pagar e agora estamos nun edificio como este, a nosa sede. Iso foi posible porque tomamos o voso exemplo, a forza que tedes, que mostrastes indo ao campo a animar durante todos estes anos», declarou Carlos Mouriño, quen subliñou o seu sentir nun día tan especial para a entidade céltica: «Sinto honrado de entregar estas insignias. Estou fronte aos mellores do Celta».

Tras entregar a cada un dos homenaxeados a súa insignia de ouro e diploma acreditativo, os 75 abonados históricos fixéronse unha foto de familia xunto á directiva do RC Celta, os capitáns e o corpo técnico.