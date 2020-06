A “Tarxeta Gaivota” ca que Feijóo pensa agradecer a 200000 profesionais o seu esforzo fronte á Covid-19

Comunicado

Desde Prosagap queremos manifestar o noso máis profundo rexeitamento á “Tarxeta Gaivota” ca que Feijóo pensa agradecer a 200000 profesionais o seu esforzo fronte á Covid -19.

1.- Durante o que vai de pandemia , os profesionais da sanidade demostramos unha lealdade impagable en defensa da Sanidade Pública . Arriscamos a nosa saúde ao enfrontarnos á COVID sen medios de protección suficientes nin adecuados , aguantamos xornadas de traballo extenuantes por non dispoñer de recambios de epis nin de persoal , separámonos das nosas familias nuns casos e noutros padecimos a carga emocional do medo de poder contaxialas ao chegar aos nosos fogares , e a pesar de todo isto , tentamos botar o resto que nos quedaba para acompañar aos nosos pacientes e que non lles faltase un sorriso , unha man que estreitar nos momentos difíciles e de total soidade .

2.- Asistimos estupefactos á medida publicitada polo Sr. Presidente , a cal cualificamos de populista , electoralista , frívola e humillante para quen realizou este labor esencial en beneficio da comunidade.

3.- Esiximos á Xunta de Galicia , ao seu Presidente , á Consellería de Sanidade e ao seu Conselleiro e ao Sergas e o seu xerente , realicen o investimento necesario na adquisición de Epis adecuados e suficientes , contratación de persoal estable necesario para poder seguir facendo fronte á pandemia que aínda non terminou así coma de recuperar a actividade asistencial normal . Non estamos dispostos a seguir soportando esta situación e a desculpa do imprevisible da situación xa non nos vale .

4.- Entendemos que é deber da Xunta tomar medidas para a reactivación de todos os sectores económicos que resultaron seriamente danados , pero mediante actuacións serias e suficientemente solventes , e non parches propagandísticos . Igualmente é o seu deber realizar o investimento necesario na Sanidade Pública que permita reparar as graves feridas provocadas por anos de recortes , privatizacións e externalizacións , e garantan un Sistema Público capaz de defender a saúde da nosa cidadanía .

Non podemos gozar de descontos en bares nin hoteis mentres a Xunta de Galicia siga poñendo a nosa saúde e da nosa sociedade en perigo.