A tenente de Alcalde de Vigo, María José Caride tilda de “acto electoral disfrazado de acto del gobierno gallego” a visita da conselleira Ethel Vázquez

A concelleira de Urbanismo e tenente de Alcalde, María José Caride en rolda de prensa veu manifestar que despois de ver que unha conselleira da xunta de Galicia visitase Vigo cunhas tinguiduras “electoralistas” xa que esta veu acompañada por unha candidata do Partido Popular.

María José Caride “é unha pena que desaproveitase a ocasión para responder as necesidades dos vigueses e as viguesas e para comprometerse con esta cidade, non?” laméntao. Segundo Caride di que o tivese fácil non soamente dando resposta e comprometendo algún dos acordos plenarios que se adoptaron a semana pasada no Concello de Vigo, a concelleira e tenente alcalde de Vigo púxolle varios exemplos por exemplo que chegase aquí para dicirnos que á volta de correo que Xunta de Galicia en vez enviaría o protocolo asinado para a execución do instituto de ensino secundario en Navia, recalcando que é unha “gran necesidade” para os veciños e veciñas que hoxe xa residen nese barrio da cidade.

Tamén lle lembrou a falta de axudas económicas para cubrir todos os colexios da cidade os patios dos colexios da cidade outra necesidade para os nenos e as nenas de Vigo.

Caride botoulle en cara a falta de apoios do goberno da Xunta de Galicia co aeroporto de Vigo e esta tacho que a Xunta esta “boicoteando”, entre outras cousas sinálolle a falta de apoios ás festas de Vigo “no canto de pasar das festas de Vigo” e ademais Caride denuncia que a Xunta “achega recursos festas celebradas noutra parte mentres aquí desprézallenos non nese sentido”.

Con este acto Caride di que “creo que é unha ocasión perdida ademais por que xa sabemos as actuacións da Xunta de Galicia na cidade nos últimos tempos”, a concelleira volve outra vez manifestar que “propoñen que o consorcio do Casco Lanuxe regaleille patrimonio do consorcio do Casco Lanuxe para poder despois facer accións específicas da Xunta de Galicia sen investir 1€ na cidade”, Caride descoñece que no caso dos locais do Casco Lanuxe a que se destinarían devanditos locais e así argumenta que o normal é que o Concello de Vigo oponse rotundamente.

Cousas que a Xunta de Galicia non esta facendo en Vigo

Segundo Caride di que hai cousas da Xunta de Galicia non esta facendo nesta cidade non lles custa nada e que directamente está a negar da cidade de Vigo citando exemplos dos que se esperan respostas como é o caso da parcela do Hospital Álvaro Cunqueiro a cal o concello descoñece para que vai ser destinada a pesar que este mesmo propuxo destinala para facer un un aparcamento a cal foi pedida en forma de cesión por 10 anos, “soamente unha cuestión de vontade política” finalizou.

A lei Vigo

A concelleira manifesta que “por que teñen que bloquear e impedir que o Concello de Vigo utilicei a denominada lei para facer o acceso ao colexio Párroco Don Camilo ou o pavillón de Matamá máis cando iso non lle supón ningún euro de investimento á Xunta de Galicia é simplemente negar a posibilidade de que o Concello de Vigo utilice ese mecanismo para resolver problemas dos cidadáns”.

Transporte

Caride avergónzase cando a Conselleira vén a Vigo cando esta segun ela ten “grandes actuacións que materia de transporte necesítanse a cidade non nos di nada por exemplo a que está a esperar para financiar o autobús entre Vigo e Peinador” “como fan co aeroporto de Santiago con máis de 300.000€ ao ano” e Caride lémbralle a que “está a esperar para anunciar” “aínda que xa lle creamos pouco”.

Infraestructuras

Caride mándalle un recado que “polo menos anuncie anunciar o seu compromiso firme co soterramento do túnel debe ir a máis para continuar ese soterramento do túnel de Beiramar porque non esquezamos que os vigueses temos memoria e sabemos perfectamente que soterramento de viais fixeron en Coruña e non fan en Vigo” “hai pouco tempo inauguraba un túnel en coruña no que a Xunta investiu 12.000.000 de euros mentres en Vigo néganos a execución do túnel de Julián Estevez e Beiramar”.

Boicots

Caride volve a insitir en que a Xunta de Galicia boicotea os proxectos da cidade e volve tachar que a visita da conselleira é un “acto electoral disfrazado de acto do goberno galego”, recalca que “non fuches máis nada que outra mala noticia para Vgo”.

Presumir de que?

A concelleira e tenente de alcalde refresca a memoria á Xunta co tema da Cidade da Xustiza a cal o goberno vigues colaborou e sumouse, “non debemos esquecernos Vigo é que é a última Ciudad da Xustiza que se renova en Galicia”, Caride finalizo a rolda de prensa lamentando que “Vigo é a única cidade non ten unhas instalacións dignas para a cidade a xustiza por tanto en calquera caso é un investimento que estimamos benvida aínda que xa sabemos todos que chega tarde”.