A terceira edición da BTT Ruta do Viño Rías Baixas pasará polos concellos de O Rosal e Tomiño

A Ruta do Viño Rías Baixas celebrará o domingo 21 de outubro, a terceira edición da BTT Ruta do Viño Rías Baixas, na que os organizadores esperan un novo éxito de convocatoria, con máis de 250 participantes

Esta terceira edición trasládase a O Rosal e foi presentada onte no Pazo de Mugartegui.

O acto contou coa presenza do presidente da Ruta do Viño Rías Baixas, Juan Gil de Araujo; a alcaldesa do Concello do Rosal, María del Carmen Alonso; a deputada de Emprego da Deputación de Pontevedra, Montserrat Magallanes; o presidente da Federación Galega de Ciclismo, Juan Carlos Muñiz; o concelleiro de Deportes do Concello de Tomiño, Ismael Troncoso; patrocinadores da proba e representantes de adegas asociadas na subzona do Rosal.

Esta 3ª BTT contará cun percorrido de 45,5 quilómetros, que discorrerá entre os concellos do Rosal e Tomiño. O punto de inicio e finalización será a Praza do Concello do Rosal. A proba dará comezo ás 09.30 horas e estímase unha duración aproximada de algo máis de dúas horas para completar o percorrido.

A actividade ofrecerá aos participantes a posibilidade de descubrir os viñedos que rodean cinco adegas asociadas (Quinta Couselo, Lagar de Cervera, Altos de Torona, Terras Gauda e Valmiñor).

Ademais, estableceranse dous puntos de avituallamiento, onde os deportistas poderán repoñer forzas para finalizar a proba.

O prazo de inscrición permanecerá aberto até o día 18 de outubro. As persoas interesadas deben formalizar a súa inscrición a través da web www.bttrutavinoriasbaixas.com. O prezo do dorsal é de 10 euros para deportistas federados e de 20 euros para os que non o están, incluíndo todos os seguros pertinentes.

Todas as persoas participantes levarán unha camiseta técnica de recordo, así como unha botella de viño do D.Ou. Rías Baixas, elaborado por algunha das adegas asociadas á Ruta do Viño Rías Baixas. Ao finalizar a proba, ofrecerase un ágape a todos os deportistas.