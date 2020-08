A terceira edición dos Premios de Arquitectura e Rehabilitación convocados pola Xunta recibiron un total de 65 candidaturas

Un total de 65 proxectos competir谩n polos Premios de Arquitectura e Rehabilitaci贸n da Comunidade Aut贸noma de Galicia, que este ano celebran a s煤a terceira edici贸n. Para o premio de arquitectura recib铆ronse 23 candidaturas e para o de rehabilitaci贸n 35, 谩s que hai que sumar outras nove que optar谩n ao premio especial 谩 sustentabilidade. En total, present谩ronse 67 candidaturas a铆nda que c贸mpre ter en conta que dous dos proxectos compiten 谩 vez en d煤as modalidades.

Os galard贸ns, convocados pola Xunta de Galicia por un importe global de 24.000 euros, te帽en catro categor铆as. O Premio galego de arquitectura, dotado con 6.000 euros, escollerase entre os proxectos de nova planta relativos a actuaci贸ns que xerasen unha nova edificaci贸n ou obras de ampliaci贸n que te帽an suficiente entidade propia como para ser valorados de forma independente 谩 construci贸n orixinal.

O Premio galego de rehabilitaci贸n, cunha dotaci贸n tam茅n de 6.000 euros para o ga帽ador, vai dirixido a galardoar os proxectos de rehabilitaci贸n relativos a intervenci贸ns de recuperaci贸n e adecuaci贸n do parque edificado existente.

As铆 mesmo, tam茅n haber谩 unha modalidade de menci贸ns, reservada para destacar aquelas actuaci贸ns que non obtivesen premio pero que o xurado aprecie como merecedoras dun reco帽ecemento especial. E por 煤ltimo, poder谩n outorgarse dous premios especiais -dotados tam茅n con 6.000 euros cada un- 谩 sustentabilidade, para salientar aquela actuaci贸n que supo帽a a implantaci贸n dunha arquitectura responsable co medio ambiente, os recursos e as xeraci贸ns futuras; e 谩 traxectoria profesional, en reco帽ecemento a unha carreira meritoria a favor da arquitectura no territorio galego, que conceder谩 o xurado en base 谩s propostas formuladas polas entidades que o conforman.

Requisitos

Para poder optar a esta terceira edici贸n dos Premios de Arquitectura e Rehabilitaci贸n da Comunidade Aut贸noma de Galicia, as edificaci贸ns dos proxectos participantes ti帽an que estar finalizadas entre o 1 de xaneiro de 2018 e o 31 de decembro de 2019 dentro do territorio galego. Os autores dos proxectos deber谩n ser arquitectos.

A presentaci贸n das candidaturas correr谩 a cargo dalgunha das instituci贸ns que forman parte do xurado, presidido pola conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e composto por representantes do Instituto Galego da Vivenda e Solo; Direcci贸n Xeral do Patrimonio Cultural; Real Academia Gallega de Bellas Artes de Nuestra Se帽ora del Rosario; Escola T茅cnica Superior de Arquitectura da Universidade da Coru帽a; Escola Universitaria de Arquitectura T茅cnica da Universidade da Coru帽a; Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia; Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos T茅cnicos; Federaci贸n Galega da Construci贸n e Federaci贸n de Promotores de Edificaci贸n y Suelo de Galicia.

Toda a informaci贸n sobre este certame de car谩cter bienal e os proxectos premiados nas edici贸ns dos anos 2016 e 2018 est谩 dispo帽ible na p谩xina web dos聽Premios de Arquitectura e Rehabilitaci贸n de Galicia.