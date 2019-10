Todos os grupos apoiaron esta mañá unha modificación do artigo 4.5 da ordenanza 30 para garantir e dar seguridade na recadación das taxas das empresas de telecomunicacións pola ocupación de dominio público. O Concello viña gañando nos tribunais aos intentos das compañías de non abonar estes importes e as sentenzas das diferentes instancais non so referendan a posición do goberno local senón que dan argumentos adicionais que agora se plasman na ordenanza.

