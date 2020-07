A Unidade de Drons da AXEGA súmase ao dispositivo de busca dos mozos desaparecidos en Porto do Son

A Unidade de Drons do Grupo de Apoio Loxístico (GALI) da Axencia Galega de Emerxencias intervén desde esta tarde no operativo de busca dos dous mozos cuxo paradoiro é descoñecido despois de envorcar a piragua coa que navegaban, xunto con outra moza que xa foi localizada, nas proximidades da praia de Coira, en Porto do Son.

Os efectivos do GALI rastrexan arestora, coas aeronaves non tripuladas, a zona comprendida entre a praia de Aguieira e Cabeiro, nun dispositivo coordinado por Salvamento Marítimo e ao que incorporáronse, tamén esta tarde, os membros das Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Noia e Outes, xunto co persoal da Rede de Radio de Emerxencias de Protección Civil da zona de Santiago (REMER). Deste xeito, peitean por terra a zona entre Arnela a Baroña e de Cabeiro a Sieira cos efectivos de Protección Civil de Porto do Son, de Noia e o GES de Muros, que tamén mobilizou unha lancha e unha moto acuática. Ademais, varias patrullas da Garda Civil e da Policía Local buscan aos dous mozos desaparecidos.

Por mar, varias embarcacións tanto particulares como de Salvamento Marítimo e da Garda Civil, que ademais incorporaron mergulladores ao dispositivo de busca, están tamén na procura dos mozos.

Cómpre sinalar que as tres persoas que navegaban na piragua trataban de chegar á Illa de Creba, perderon un remo da embarcación e un deles lanzouse á auga para recuperalo, pero xa non puido volver. Ademais, a forza da corrente arrastrounos, o que provocou que a canoa quedase totalmente envorcada.

Ao fío das 21:30 horas da pasada noite, unha persoa particular comunicaba ao 112 Galicia, desde a praia de Coira, en Portosín, que facía tres horas que as tres persoas saíran a navegar e non regresaran.

De inmediato, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia puxeron os feitos en coñecemento do persoal de Salvamento Marítimo e do Servizo de Gardacostas de Galicia, que decontado desprazaron medios cara a zona. Do mesmo xeito, desde o 112 Galicia informouse da situación aos servizos sanitarios, á Garda Civil, á Policía Local e aos efectivos de Protección Civil da localidade. Tamén, desde o CIAE 112 Galicia solicitouse a colaboración do persoal do Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE), para prestar apoio ás familias das vítimas.