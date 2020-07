A Universidade consegue 3,7 millóns de euros para pór en marcha 33 novos proxectos de investigación

A Universidade de Vigo conseguiu atraer 3,7 mill贸ns de euros para p贸r en marcha 33 novos proxectos de investigaci贸n. F铆xoo na convocatoria da Axencia Estatal de Investigaci贸n, quen recentemente publicou a resoluci贸n da convocatoria 2019 correspondente 谩s modalidades de Proxectos de I+D+i, no marco do Programa Estatal de Generaci贸n de Conocimiento y Fortalecimiento Cient铆fico y Tecnol贸gico del Sistema de I+D+i 聽e do Programa Estatal de I+D+i orientada a los Retos de la Sociedad, do Plan Estatal de Investigaci贸n Cient铆fica y T茅cnica y de Innovaci贸n 2017-2020. En total, destin谩ronse 360,7 mill贸ns de euros para financiar 2.882 proxectos en toda Espa帽a.

鈥淰aloramos moi positivamente os fondos acadados pola nosa Universidade nesta convocatoria鈥, explica a vicerreitora de Investigaci贸n, Bel茅n Rubio, ao que engade que o ministerio financiou preto do 85% do total solicitado. 鈥溍 importante resaltar o incremento significativo de solicitudes presentadas nesta convocatoria, o que revela o grande empuxe co que chegan as novas xeraci贸ns de investigadores e investigadoras de posdoutoramento鈥, recalca Rubio, quen tam茅n fai menci贸n 谩 implantaci贸n na UVigo da pol铆tica europea de recursos humanos en investigaci贸n (HRS4R) coa que se est谩 impulsando a captaci贸n e retenci贸n dos mellores investigadores mozos.

Gran parte dos proxectos concedidos pertencen aos 谩mbitos cient铆fico e tecnol贸xico, eidos que te帽en un longo percorrido na Universidade de Vigo na solicitude e captaci贸n de fondos en convocatorias competitivas, tanto nacionais como internacionais e, neste senso, a vicerreitora recalca que a instituci贸n conta con investigadores de prestixio internacional 鈥渃unha carreira investigadora moi s贸lida鈥. Pero pouco a pouco o 谩mbito xur铆dico-social e human铆stico tam茅n se vai facendo oco dentro destas convocatorias e nesta ocasi贸n a taxa de 茅xito nestes eidos superou o 55%. 鈥淣a UVigo temos unha masa cr铆tica suficiente e investigadores de gran nivel que poder铆an optar a financiamento externo sen problema, pero nestes 谩mbitos tradicionalmente busc谩ronse outro tipo de recursos”, explica Rubio, ao que engade que un dos obxectivos en investigaci贸n do novo Plan Estrat茅xico da UVigo 鈥揺n proceso de elaboraci贸n- 茅 precisamente, impulsar a captaci贸n de fondos externos a trav茅s de convocatorias competitivas de proxectos de investigaci贸n nos 谩mbitos human铆stico e xur铆dico-social. 鈥淣o futuro pr贸ximo, propo帽eranse acci贸ns de apoio para que o persoal 聽investigador destes 谩mbitos desenvolvan novas v铆as de financiamento e que co tempo opten tam茅n nas convocatorias europeas鈥, recalca a vicerreitora.

363.000 euros para entender o proceso de met谩stase no cancro

Da convocatoria Generaci贸n de Conocimiento, o proxecto con maior financiamento busca entender como se produce o proceso de met谩stase no cancro. Dirixido polo catedr谩tico vigu茅s David Posada, director do Laboratorio de Filoxen贸mica da Universidade de Vigo, este traballo conta cun orzamento de 363.000 euros e vaise levar a cabo coa colaboraci贸n do grupo de Oncolox铆a M茅dica Traslacional, Oncomet, do Instituto de Investigaci贸n Sanitaria de Santiago de Compostela e, m谩is concretamente, co doutor Roberto Pi帽eiro, experto no estudo das c茅lulas tumorais circulantes, principais responsables do proceso de met谩stase.

Este 茅 o sexto proxecto de investigaci贸n que lle concede o ministerio ao laboratorio de Filoxen贸mica e sup贸n un novo voto de confianza para que , nesta ocasi贸n facendo unha aproximaci贸n 谩 s煤a biolox铆a molecular, contin煤en a afondar no estudo do cancro. 鈥淥 obxectivo 茅 tentar entender que papel xogan as c茅lulas tumorais circulantes. 脡 importante afondar en como viaxan, cando e a onde o fan, se van xuntas ou van solas… Xa sabemos que nalg煤n caso se xuntan pero queremos entender, empregando t茅cnicas de xen贸mica e de evoluci贸n e un modelo animal, as s煤as principais rutas de emigraci贸n鈥, explica Posada, adiantando as铆 unha das principais novidades que sup贸n para eles este proxecto, que 茅 o feito de traballar por primeira vez cun modelo animal realizando experimentos con ratos. 聽鈥淨ueremos averiguar se a s煤a configuraci贸n xen贸mica nos indica que cooperan, 茅 dicir, saber se neses grupos de c茅lulas que viaxan xuntas hai tipos distintos con diferentes funci贸ns, as铆 como comprobar se colaboran entre si para ser m谩is efectivas 谩 hora de colonizar un novo 贸rgano鈥, recalca o investigador.

O proceso de traballo consistir谩 en inxectar unha li帽a celular tumoral de cancro de mama a ratos, 聽li帽a que estar谩 marcada con unha fluorescencia verde para poder ver, con diferentes t茅cnicas de imaxe, como se dispersa nos exemplares inxectados. 聽O que far谩n 茅 deixar que medre o tumor no rato para logo sacrificalo e estudar a configuraci贸n xen贸mica destas c茅lulas, pois este 茅 o mellor xeito de saber como se producen estes procesos de cooperaci贸n clonal. 鈥淭r谩tase, en definitiva, de co帽ecer como e cando viaxan as c茅lulas 谩 hora de establecer unha met谩stase en ratos, xa que, evidentemente, con humanos non 茅 posible este tipo de ensaios e, cun ordenador, ser铆a moito menos realista鈥, explica Posada.

Este proxecto, de catro anos de duraci贸n, sup贸n un novo paso na traxectoria do laboratorio de Filoxen贸mica. 鈥淔ai cinco anos non ti帽amos o laboratorio h煤mido, sen贸n que era todo 聽computacional. Neste tempo abrimos estas novas instalaci贸ns e, agora, damos un novo paso ao inclu铆r os ensaios cun modelo animal, para o que buscamos o asesoramento e axuda dun colaborador鈥, salienta Posada, facendo fincap茅 en que o aspecto bioinform谩tico e xen贸mico xa o te帽en controlado, pero non o traballo con animais vivos.

Toda a parte relacionada coa experimentaci贸n en animais farase pois en colaboraci贸n co grupo Oncomet, combinando as铆 dous equipos de investigaci贸n moi distintos, pero tam茅n moi complementarios, xa que ambos levan moito tempo traballando en tem谩ticas relacionadas co estudo do cancro. 鈥淪olapamos o xusto e necesario, 茅 dicir, somos grupos cun elevado interese en entender esta enfermidade, pero fac茅molo desde puntos de vista moi distintos e, neste senso, a uni贸n 茅 a que fai a forza鈥, recalca o investigador vigu茅s, quen se amosa totalmente seguro de que esta colaboraci贸n vai ser 鈥渕oi frut铆fera鈥.

Traballar谩n neste proxecto arredor de cinco investigadores. Empezaron hai uns meses e xa acadaron alg煤ns resultados preliminares. 聽鈥淥 primeiro 茅 p贸r a punto estas t茅cnicas, xa que se trata duns ratos moi particulares鈥. En grandes li帽as p贸dese dicir que os dous primeiros anos farase todo o traballo cos animais e os dous 煤ltimos ser谩n de an谩lise bioinform谩tico e, probablemente, tam茅n de dese帽o de alg煤n experimento m谩is pequeno.

314.000 euros para dese帽ar novos m茅todos de detecci贸n mediante inmunoensaio e bioimaxe

Dentro de la Estrategia Espa帽ola de Ciencia y Tecnolog铆a e Innovaci贸n 2013-2020 para los Retos de la Sociedad , o proxecto co que a Universidade de Vigo acadou un maior orzamento 聽-314.600 euros- est谩 liderado pola profesora Isabel Pastoriza e 聽vai dirixido ao dese帽o racional, fabricaci贸n e caracterizaci贸n avanzada de nanopart铆culas codificadas SERS (espectroscopia Raman aumentada por superficie) de alta eficacia co fin de superar as debilidades que limitan o desenvolvemento de inmunoensaios, as铆 como tam茅n contribu铆r ao desenvolvemento de novas estratexias in vitro de bioimaxe.

Este proxecto, de tres anos de duraci贸n, ins铆rese no contexto de investigaci贸n que o grupo de Qu铆mica Coloidal da Universidade de Vigo leva desenvolvendo nos 煤ltimos 20 anos en relaci贸n coa s铆ntese, caracterizaci贸n e modificaci贸n superficial de nanopart铆culas con propiedades 贸pticas e as s煤as aplicaci贸ns en biosensores. 鈥淓ste financiamento ser谩 fundamental para acadar parte dos retos que o grupo de Qu铆mica Coloidal ten para os vindeiros anos e as铆 poder contribu铆r ao avance do estado da arte na fabricaci贸n de nanomateriais que contrib煤an a promover a tecnolox铆a baseada na espectroscopia Raman, dende traballos de investigaci贸n de proba de concepto cara ferramentas anal铆ticas e de bioimaxe dispo帽ibles comercialmente鈥, explica a investigadora responsable.

O proxecto conta cun equipo moi multidisciplinar formado fundamentalmente por qu铆micos, pero tam茅n cunha doutora en F铆sica e dous doutores en Biolox铆a, integrantes todos do grupo de Qu铆mica Coloidal, persoal investigador ao que se sumar谩 a profesora Sara Bals da Universidade de Amberes, que dirixe o EMAT, Centro de investigaci贸n de microscop铆a electr贸nica para a ciencia dos materiais. 鈥淎demais, o financiamento do proxecto incl煤e tam茅n un contrato de predoutoramento de tres anos de duranci贸n鈥, recalca Pastoriza.