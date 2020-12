A.V. de Teis solicita comparecer no pelno municipal para tratar sobre os pasos elevados

A Asociación Veciñal de Teis, o pasado 23 de decembro, solicitou por escrito a intervención dun representante da asociación no pleno municipal do vindeiro 30 de decembro, para expor a demanda da mellora dos pasos elevados na autoestrada AP9 en Teis, en concreto os pasos sobre os camiños da Xorxa e da Trapa, como así recolle o regulamento orgánico do pleno, no seu artigo 54.

A decisión de solicitar a intervención no pleno por parte da asociación, débese a que levamos meses reivindicando a mellora dos pasos elevados sobre a autoestrada AP9, por parte das diferentes administracións, sen ter aínda unha solución.

Os pasos elevados dos camiños da Xorxa e Trapa, teñen 40 anos e carece dun mantemento axeitado e o Ministerio de Transporte, quer impedir o paso de vehículos, ao consideralos pasos peonís, incomunicando estes lugares de Teis.

Desde a Asociación, consideran que o Concello de Vigo, ten un papel importante nesta reivindicación, ao ser vías municipais, polo que debe haber unha maior implicación na solución a esta demanda veciñal.

Polo que entendemos necesario unha declaración da corporación municipal apoiando a demanda veciñal dun pasos elevados seguros nos camiños da Xorxa e da Trapa.

Carta a Audasa

A Asociación, logo do escrito da Subdelegada do Goberno en Pontevedra, dirixímonos por escrito ao director xeral da Audasa, solicitando a mellora dos pasos elevados, polo que estamos agardando unha resposta. Temos claro que deberá ser a través do Ministerio de Transporte, quen acordara coa concesionaria Audasa, ao ser unha vía estatal, a mellora destes pasos elevados e non querer desentenderse desta reivindicación e non asumir as súas responsabilidades.