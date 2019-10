Á venda os abonos para o Super Bock Under Fest, con Peaches e Ely ‘Paperboy’ Reed como cabezas de cartel O alcalde informou do inicio da venda, deste este venres, dos abonos para a segunda edición do festival, que se celebrará o 22 e 23 de novembro co apoio do Concello. Pendente de pechalo definitivamente, o evento cita en Vigo a Peaches e Ely ‘Paperboy’ Reed como cabezas dun cartel que traerá a dez salas da cidade máis de vinte bandas internacionais, nacionais e da escena local.