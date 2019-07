A “Vigo Battle of Teams” de crossfit desta fin de semana, “a meirande proba de Europa en participación” A Vigo Battle of Teams, a quinta edición dunha competición de crossfit que abrangue participantes de seis países (España, Francia, Bélxica, Alemaña, Italia e Portugal) celebrarase esta fin de semana no complexo deportivo municipal de Samil, de venres a domingo, co patrocinio do Concello de Vigo, segundo anunciou o concelleiro de Deportes, Manel Fernández.