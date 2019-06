A Xerencia de Urbanismo denega a licenza de obras de reforma solicitada para un salón de xogos

Connect on Linked in

A Xerencia de Urbanismo denegou a licenza de obras de reforma solicitada para un salón de xogos na Avenida da Florida número 73. Segundo explicou o alcalde, trátase dunha “denegación técnica” xa que as obras contempladas non reúnen os requisitos necesarios para a reforma do local e exceden as actuacións necesarias para o mantemento do uso preexistente.

Tal e como expuxo Caballero, o informe do enxeñeiro técnico é “categórico” apuntando que o cambio de uso pretendido non é acorde coas reformas propostas, ao non tratarse de reformas provisionais como esixe a normativa, polo que non reúne as características técnicas para a reforma.