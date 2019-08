A xornada central do festival ten un programa intenso de competicións, co debut de disciplinas como o Football Freestyle

O Marisquiño converteuse nun festival onde as novas promesas do deporte urbano mundial mostran as súas calidades que, sen dúbida, van converter nas estrelas do futuro en disciplinas como o skate e o BMX. A novísima holandesa Keet Oldenbeuving, promesa do skate europeo, o rider arxentino Iñaki Mazza e o galego Saúl Vilar (BMX sub-13) son algúns dos deportistas que van dar moito que falar nos próximos anos e aos que xa se pode ver competindo na 19ª edición do festival vigués.