A xornada final do O Marisquiño marcada polo apertado programa de finais e o descenso MTB

A xornada final da 19ª edición de O Marisquiño preséntase cun completísimo programa de finais na maioría das disciplinas do evento. Os miles de seguidores do deporte urbano que se esperan no recinto portuario vigués poderán gozar da alta competición en disciplinas tan espectaculares como o Dirt Jump, o skate ou o Football Freestyle.

A competición comeza pola mañá en deportes como o Basket 3×3 pero será pola tarde cando se concentren a maioría das probas, incluído o descenso MTB polas rúas do centro histórico, unha disciplina que se converteu nunha das imaxes icónicas do festival dada a espectacularidade da mesma. A final feminina desta disciplina celébrase ás 16:00 e a masculina terá lugar ás 17:45.

Un dos grandes momentos competitivos do día chegará coas probas de “Street” en skate. A final feminina celebrarase ás 13:00 coa presenza de figuras como a novísima holandesa Keet Oldenbeuving ou a española Andrea Bénitez. No apartado masculino a final será ás 16:30 e o público poderá gozar das piruetas de grandes deste deporte como o peruano Angelo Caro, o brasileiro Ivan Monteiro, o arxentino Matias Dell Ollio ou o español Danny León.

Outra das disciplinas clásicas do festival, o BMX, celebrará os seus finais a partir das 16:30 coa presenza de grandes riders como Tom Justice, Iñaki Mazza, Sergio Layos, Courage Adams e Corey Martínez. Un dos momentos máis espectaculares de O Marisquiño chegará coa gran final do Dirt Jump e este ano coa novidade do salto Big Jump. Grandes riders internacionais como Nicholi Rogatkin, Lukas Knopf ou Max Fredriksson loitarán polo triunfo final nunha das disciplinas que espertan máis interese no público do festival desde hai anos.

En Football Freestyle as últimas roldas competitivas, masculina e feminina, terán lugar a partir das 16:00 coa presenza de grandes figuras das acrobacias con balón como os actuais campións de España Pomba Pujol e Anto Sanz. A última proba prevista para a edición deste ano en O Marisquiño é a gran final dos 4 Elementos Street Battle de Break Dance.

Despois do gran éxito de público que se rexistrou onte no festival para hoxe espérase tamén unha afluencia masiva, dado o gran interese das competicións en marcha e polas múltiples posibilidades de lecer que ofrece o recinto do festival. As sesións musicais nos escenarios Dub Corner e Sunset poñerán o punto final a O Marisquiño 2019.

Horarios > Aquí