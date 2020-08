A Xunta aborda coas asociacións de escolas infantís os detalles previos ao inicio do novo curso

A directora xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Amparo González, reuniuse hoxe con representantes das principais asociacións de escolas infantís de titularidade privada para abordar os detalles previos ao inicio do curso. Galicia dispón desde o mes de xullo dun Plan de reactivación con medidas específicas para os centros educativos de 0 a 3 anos.

Neste Plan de reactivación recóllense medidas tanto previas ao comezo da actividade como cuestións organizativas, referidas á hixiene e á limpeza ou de actuación ante un posible caso. Por exemplo, os profesionais non irán traballar en caso de presentar algún síntoma compatible, garantirase en todo momento a distancia de seguridade entre profesionais e persoas alleas ao centro, evitaranse na medida do posible actividades grupais e reforzarase o control do acceso ao centro.

Así mesmo, tamén se intensificarán as medidas de hixiene e limpeza, tanto alumnos como profesionais empregarán roupa de uso exclusivo dentro do centro e, se non poden ir descalzos, tamén un calzado especial. O persoal traballador usará máscaras ou pantallas de protección, procurando que se manteña o contacto visual coas nenas e nenos.