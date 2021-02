A Xunta achegou preto de 17,9 millóns de euros a 13.300 perceptores dos pagos compensatorios por áreas de montaña ou con limitacións naturais relativos á convocatoria de 2019 O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a resolución do Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga) sobre as axudas da campaña 2019/2020 relativas ao segundo piar do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia