A Xunta aclara que as manchas vermellas rexistradas estes días en distintos puntos da costa galega son un fenómeno natural e totalmente inocuo A Consellería do Mar lanza unha mensaxe de tranquilidade á cidadanía e subliña que se trata dun episodio provocado pola presenza dun organismo microscópico denominado ‘Noctiluca scintillans’, que non ten efectos negativos nin nas persoas nin nos recursos mariños