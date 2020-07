A Xunta activa dúas novas liñas de axudas que dotadas con 18 millóns de euros e dentro do Plan de reactivación económica reforzarán a ciencia e a innovación

O presidente do Goberno galego en funci贸ns, Alberto N煤帽ez Feij贸o, destacou hoxe, na rolda de prensa do Consello, a aprobaci贸n de d煤as novas li帽as de axudas que, enmarcadas no Plan de reactivaci贸n econ贸mica, estar谩n centradas no reforzo de actividades de I+D+i na Comunidade, a trav茅s da dixitalizaci贸n, o fomento de actividades econ贸micas sostibles e a investigaci贸n na loita contra a covid-19.

Logo de precisar que ambas iniciativas contar谩n cun investimento conxunto de 18 mill贸ns de euros, Feij贸o subli帽ou que, por unha banda, o Consello deu luz verde 谩 cuarta edici贸n do programa F谩brica Intelixente e Sostible. Un programa que contar谩 cun orzamento de 15 mill贸ns, co obxectivo de mobilizar 49 mill贸ns.

As axudas, de concorrencia competitiva, publicaranse nos vindeiros d铆as e, tal como especificou o presidente da Xunta, estar谩n 鈥渄irixidas a empresas industriais de calquera tama帽o, cun centro de traballo permanente na Comunidade e que desenvolvan un proxecto individual ou en colaboraci贸n cunha ou varias empresas, ou cun ou varios centros de co帽ecemento鈥.

鈥淎poiaranse tanto proxectos de I+D como de innovaci贸n en materia de procesos de organizaci贸n e a intensidade de axuda oscilar谩 entre o 15 e o 80%鈥, dixo Feij贸o. Ademais de destacar que esta nova convocatoria incluir谩 como principais novidades: o aumento das cont铆as dos proxectos, que poder谩n ser de entre 2 e 30 mill贸ns de euros; o impulso da colaboraci贸n efectiva tanto entre empresas grandes con pemes, como entre empresas e organismos de investigaci贸n; e incluiranse nos criterios de valoraci贸n a consonancia co Pacto verde europeo.

Os proxectos ter谩n unha duraci贸n m铆nima de tres anualidades. E, desde a s煤a posta en marcha en 2016, xa se concederon preto de 52M鈧 a 15 proxectos de 26 empresas, que mobilizaron 218M鈧.

Sobre este punto, o presidente da Xunta destacou que, no eido de F谩brica Intelixente e Sostible, Galicia 茅 a primeira Comunidade de Espa帽a tanto en cont铆as como en investimento p煤blico e privado.

No tocante 谩 segunda li帽a de apoio, esta consistir谩 nunha nova orde de axudas para continuar na loita contra a covid-19 e estar谩 dotada cun investimento de 3 M鈧.

Feij贸o destacou que o obxectivo 茅 recuperar e apoiar desde Galicia aqueles proxectos que se presentaron 谩 convocatoria do Instituto de Salud Carlos III e que, a pesar de conseguir unha avaliaci贸n positiva, non obtiveron asignaci贸n de fondos. Todo isto baixo a previsi贸n de financiar o 100% de todos os proxectos avaliados positivamente 鈥 preto dunha vintena de proxectos cient铆ficos excelentes galegos que se mediron con m谩is de 1.400 expresi贸ns de interese na convocatoria do Instituto Carlos III鈥. O obxectivo 茅 mellorar o tratamento da enfermidade, o seu diagn贸stico ou o manexo cl铆nico.

Na selecci贸n dos proxectos terase en conta: a s煤a excelencia cient铆fico t茅cnica, ou o seu impacto. A convocatoria, que se prev茅 publicar nas vindeiras semanas, contempla pagamentos anticipados ata o 100% e non precisar谩 a presentaci贸n de garant铆as.

Liquidez ao sector do transporte ante a perda de ingresos pola covid-19

O presidente do Goberno galego en funci贸ns referiuse tam茅n a autorizaci贸n da orde que recolle o pagamento de 3,62 mill贸ns de euros en anticipos 谩s empresas concesionarias do transporte interurbano de viaxeiros por estrada, para ofrecer liquidez ao sector ante a perda de ingresos provocada pola covid-19.

Feij贸o explicou que esta achega de liquidez ser谩 un anticipo 谩 espera do Fondo covid-19 estatal, que est谩 pendente de reparto por parte do Ministerio de Transportes e do que a Galicia lle corresponder铆an 25,3 mill贸ns de euros.

O presidente da Xunta explicou que a achega de liquidez, realizada a trav茅s dos anticipos da Xunta, compensar谩 o d茅ficit de ingresos das concesionarias do servizo de transporte p煤blico interurbano entre o 14 de marzo e o 20 de xu帽o de 2020, 茅 dicir, o per铆odo durante o que se prolongou o estado de alarma.

Logo de confirmar que as reduci贸ns medias no volume de usuarios chegaron a acadar niveis superiores ao 95%, Feij贸o subli帽ou que, no caso dos contratos de transporte sen compensaci贸ns de obriga de servizo p煤blico, os anticipos compensar谩n: o 60% dos ingresos medios por veh铆culo/quil贸metro realizado neste per铆odo; e o 20% dos ingresos medios por veh铆culo/quil贸metro non realizado (equivalente aos custos medios fixos).

Pola contra, no caso dos contratos de transporte con compensaci贸ns de obriga de servizo p煤blico aboarase o d茅ficit de ingresos por venda de billetes naqueles contratos nos que a venda ten un peso substancial no equilibrio da concesi贸n.

Ademais, c贸mpre destacar que, durante os 煤ltimos meses, a Xunta xa estivo achegando liquidez ao sector do transporte co pagamento de anticipos por valor de 2,4 mill贸ns. As铆, en total o Goberno galego achega anticipos por valor de 6 mill贸ns de euros 谩s concesionarias do transporte interurbano de viaxeiros por estrada 谩 espera do reparto do fondo de 25 mill贸ns de euros estatal.