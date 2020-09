A Xunta advirte do forte impacto negativo na poboación e na economía de Galicia da prolongación no tempo da supresión dos servizos ferroviarios anulados durante o estado de alarma

A Xunta advertiu hoxe ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana do forte impacto negativo que est谩 a ter na poboaci贸n e na econom铆a de Galicia a prolongaci贸n no tempo da supresi贸n dos servizos ferroviarios anulados durante o estado de alarma.

No marco da Conferencia Nacional de Transportes, a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel V谩zquez, trasladou que o d茅ficit en infraestruturas e servizos de tren de Galicia se est谩 a ver progresivamente agravado, algo que merma a competitividade do territorio e impide a miles de cidad谩ns o exercicio efectivo do seu dereito 谩 mobilidade, unha idea na que tam茅n incidiron comunidades como Arag贸n, Andaluc铆a, Estremadura ou Castela e Le贸n.

Salientou que as raz贸ns de baixa demanda que v茅n alegando Renfe para manter a supresi贸n de servizos 鈥渘on poden ser aceptadas desde Galicia鈥 e avogou por achegar transparencia 谩s obrigas de servizo p煤blico que aplica o organismo ferroviario estatal e que serven para fixar as tarifas dos billetes e as frecuencias dos servizos.

Na reuni贸n desa ma帽谩, que se celebrou por videoconferencia, abordouse a Estratexia de Mobilidade segura, sostible e conectada do Ministerio e a futura Lei de Mobilidade Sostible e Financiamento do Transporte estatal. No encontro, a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade trasladou a necesidade de que esta planificaci贸n te帽a en conta as diferentes realidades territoriais de Espa帽a e, en consecuencia, as peculiaridades do territorio galego, como a dispersi贸n, o envellecemento da poboaci贸n ou a s煤a situaci贸n xeograficamente perif茅rica.

O Goberno galego incidiu na necesidade de planificar non s贸 as infraestruturas do transporte, sen贸n tam茅n os seus servizos, tendo en conta as caracter铆sticas territoriais do entorno no que se desenvolven. Neste sentido, desde Galicia comp谩rtese a necesidade de planificar con rigor e priorizar os investimentos en infraestruturas do transporte, pero sempre atendendo a raz贸ns de equilibrio, que eviten agravios territoriais e garantan a igualdade de oportunidades para as rexi贸ns perif茅ricas como a galega ou para a chamada Espa帽a baleira.

Ethel V谩zquez remarcou que Galicia se atopa xa 鈥渕oi agraviada鈥 pola situaci贸n da AP-9 que debe ser abordada, dixo, tam茅n 谩 marxe da elaboraci贸n da Estratexia e da Lei de Mobilidade estatal. Incidiu en que, no caso de formularse un novo sistema de financiamento da conservaci贸n das estradas, este debe inclu铆r as autoestradas de peaxes e non pode supor que a periferia sexa a铆nda m谩is periferia e, polo tanto, menos competitiva.

Ademais, apuntou a necesidades de planificar infraestruturas, pero tam茅n servizos. Tr谩tase, sinalou de dotar os servizos das infraestruturas axeitadas para a s煤a prestaci贸n e, doutra banda, de sacar rendemento das infraestruturas con servizos que respondan de forma efectiva 谩s necesidades da poboaci贸n.

Transporte de pasaxeiros e de mercador铆as

En canto ao financiamento do transporte, a Xunta considera necesario abordar o financiamento do transporte p煤blico colectivo de viaxeiros, non s贸 o urbano. As铆, a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade incidiu en que as caracter铆sticas territoriais e demogr谩ficas de Galicia se traducen na necesidade de dotar servizos de transporte p煤blico cunha gran capilaridade, que lle permita aos cidad谩ns acceder ao seu posto de traballo, ao seu lugar de estudo ou a servizos b谩sicos como a sanidade e a educaci贸n.

Estes servizos contan cuns niveis de demanda moi baixos e, consecuentemente, con niveis de rendibilidade significativamente inferiores aos da media nacional. Isto deriva en que o transporte interurbano de Galicia precisa dun importante volume de achegas econ贸micas por parte da Xunta para poder cubrir as necesidades de mobilidade da cidadan铆a: na vindeira d茅cada a Xunta mobilizar谩 preto de 730 mill贸ns de euros para garantir a mobilidade do rural, introducindo as novas modalidades de transporte compartido e os servizos baixo demanda, que est谩n a ter unha boa acollida.

O Executivo auton贸mico considera, ademais, que a Estratexia presentada hoxe polo Ministerio de Transportes tam茅n ten unha orientaci贸n marcadamente urbana no que ao transporte de mercador铆as se refire. A este respecto, Ethel V谩zquez trasladou a necesidade de inclu铆r na regulaci贸n as necesidades do transporte de mercador铆as, cunha an谩lise dos espazos ou 谩reas de descanso que acheguen seguridade e comodidade aos transportistas nas estradas, con especial relevancia a aquelas destinadas a mercador铆as especiais e perigosas.

Estratexia galega de mobilidade

A Xunta xa licitou, no pasado mes de agosto, a s煤a propia Estratexia galega de mobilidade co obxectivo de definir unha rede coordinada de servizos e infraestruturas moderna, sostible e eficiente. Os seus obxectivos son avanzar cara a unha mobilidade de futuro, adaptada ao contexto derivado da covid-19, 谩s novas tecnolox铆as e 谩 Estratexia galega de cambio clim谩tico.

Desde este punto de vista, o Goberno galego comparte en gran medida os retos formulados polo Ministerio como motivaci贸ns para o dese帽o dunha estratexia de mobilidade segura, sostible e conectada e o impulso dunha lei sobre a materia.

A Xunta trasladoulle ao Ministerio a s煤a vontade de implicarse e contribu铆r 谩 elaboraci贸n e aprobaci贸n de documentos normativos estatais en materia de mobiliadade consensuados e eficaces, de a铆 o conxunto de achegas trasladadas hoxe no marco da Conferencia Nacional de Transportes, que espera sexan tidas en conta.