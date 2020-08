A Xunta adxudica a execución dun centro de transformación para dotar de subministro eléctrico o sistema de saneamento de Veiga Grande, en Cerdedo- Cotobade

A Conseller铆a de Infraestruturas e Mobilidade v茅n de adxudicar a execuci贸n dun centro de transformaci贸n para dotar de subministro el茅ctrico o sistema de saneamento de Veiga Grande, en Cerdedo Cotobade.

Estas actuaci贸ns, adxudicadas 谩 empresa Uncisa Construcciones e Infraestructuras S.A por un importe de m谩is de 48.000 euros, contan cun prazo de execuci贸n de tres meses.

Augas de Galicia v茅n de solicitarlle 谩 empresa el茅ctrica o establecemento do servizo que dote do abastecemento necesario o sistema de saneamento e depuraci贸n ubicado no lugar de Veiga Grande.

Para dispo帽er o citado subministro el茅ctrico, 茅 necesaria a execuci贸n dun centro de transformaci贸n cos elementos e protecci贸ns correspondentes, que levar谩 a cabo a Xunta a trav茅s das obras adxudicadas.