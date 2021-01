A Xunta adxudica a redacción do anteproxecto de ampliación da estación de tratamento de auga potable da marxe dereita da ría de Arousa, no concello de Padrón Definiranse as actuacións nas instalacións da rede de abastecemento que subministran auga aos concellos de Boiro, Catoira, Dodro, Padrón, A Pobra do Caramiñal, Pontecesures, Rianxo, Ribeira e Valga