A Xunta adxudica a restauración da Torre do Castro, en Sandiás, por máis de 75.000 euros

A Xunta de Galicia v√©n de adxudicar a restauraci√≥n da Torre do Castro, en Sandi√°s, por un importe de m√°is de 75.000 euros que ser√°n cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (80 %), no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020. Tr√°tase dunha intervenci√≥n que permitir√° po√Īer en valor este elemento declarado Ben de Interese Cultural (BIC), coa categor√≠a de monumento, que forma parte da rede defensiva da Limia xunto coa Torre da Pena, en Xinzo de Limia, a Torre de Ceme, en Rairoz de Veiga, e a Torre da F√≠rbeda ou da Forxa, que tam√©n ser√° restaurada proximamente.

Os traballos que se por√°n en marcha, e que contan cun prazo de execuci√≥n previsto de tres meses, te√Īen como finalidade avaliar as posibles deficiencias, corrixir as patolox√≠as existentes e mellorar o estado de conservaci√≥n deste importante elemento do patrimonio hist√≥rico da nosa Comunidade. Concretamente, centraranse na situaci√≥n actual da cuberta onde √© preciso intervir co obxectivo de que este ben poida ser empregado como recurso para o desenvolvemento sostible a promoci√≥n socio cultural, laboral e econ√≥mica da zona.

Deste xeito, logo de avaliar as deficiencias e considerar as patoloxías existentes, limparase o interior da torre e o terreo colindante e eliminarase a vexetación dos muros e da cuberta da torre aplicando un tratamento herbicida. A continuación, está previsto actuar sobre a cantería facendo un rexuntado, selando as gretas e estabilizando a cimentación histórica. Os traballos completaranse coa reparación da luz existente e coa recuperación da escaleira interior, un elemento de gran interese que da acceso á cuberta.