A Xunta adxudica as obras de mellora de pavimentación e sinalización no acceso ao recinto do antigo hospital do Rebullón, no concello de Mos

A Conseller铆a de Infraestruturas e Mobilidade v茅n de adxudicar as obras de mellora de pavimentaci贸n e sinalizaci贸n no acceso ao recinto do antigo hospital do Rebull贸n, no concello de Mos.

Estas actuaci贸ns, adxudicadas 谩 empresa Narom S.L. por un importe duns 47.000 euros, comezar谩n nas vindeiras semanas e ter谩n un prazo de execuci贸n de dous meses.

As obras centraranse na renovaci贸n do firme no acceso ao antigo hospital da 谩rea sanitaria de Vigo, inclu铆ndo a disposici贸n dunha nova sinalizaci贸n horizontal para reorganizar a circulaci贸n interior.

Os traballos incl煤en a reparaci贸n do firme mediante a aplicaci贸n dunha nova capa de rodaxe de 5 cent铆metros de espesor de mestura bituminosa en quente. Tam茅n se corrixir谩 a rasante dun punto no que se cambia a pendente de forma brusca, para mellorar o paso dos veh铆culos.

As tarefas completaranse co pintado de novas marcas viarias, cunha nova configuraci贸n e delimitando prazas de aparcamento reservado.

Esta intervenci贸n na mellora do firme no acceso ao antigo centro hospitalario complementan 谩s que est谩n a piques de iniciarse de mellora dos accesos aos hospitais Meixoeiro e Nicol谩s Pe帽a, no concello de Vigo. Estes traballos foron adxudicados por preto de 566.000 euros.