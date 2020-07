A Xunta agarda lograr avances tanxibles para a elaboración dunha Estratexia nacional fronte ao reto demográfico

A conselleira de Pol√≠tica Social en funci√≥ns, Fabiola Garc√≠a, participou esta ma√Ī√° na constituci√≥n da conferencia sectorial sobre o reto demogr√°fico, onde reiterou a necesidade de elaborar a comprometida estratexia nacional neste √°mbito. As√≠ mesmo, sinalou que agarda que este encontro permita situar a demograf√≠a como un asunto prioritario na axenda do Goberno central e constru√≠r un mecanismo de di√°logo entre o Executivo central, as comunidades aut√≥nomas e as entidades locais.

Neste sentido, Fabiola Garc√≠a sinalou que Galicia leva moitos anos reivindicando que esta cuesti√≥n debe estar no centro da acci√≥n pol√≠tica. Unha idea que o Goberno galego ten presentado no Foro de rexi√≥ns con especiais desaf√≠os demogr√°ficos e na Conferencia de Presidentes do ano 2017, onde se propuxo e se logrou a creaci√≥n do Alto Comisionado para o Reto Demogr√°fico. Neste tempo, a nivel auton√≥mico t√©√Īense posto en marcha distintas iniciativas entre as que destacan a aprobaci√≥n do primeiro Proxecto de lei de impulso demogr√°fico de Espa√Īa, que o Parlamento debater√° no inicio desta lexislatura.

A conselleira engadiu que a constitución desta conferencia sectorial é unha boa noticia, pero que por si soa non abonda. Apuntou á necesidade de que o conxunto de administracións avancen unidas e de xeito coordinado para abordar un dos retos máis importantes aos que se enfrontan as comunidades nos próximos anos.