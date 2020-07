A Xunta agradece o esforzo dos produtores de mexillón durante a crise do coronavirus e destina 16 millóns a apoios ao sector acuícola entre 2020 e 2021

A conselleira do Mar en funci贸ns, Rosa Quintana, participou hoxe na clausura da xornada Promoci贸n do produto e o oficio, internacionalizaci贸n do sector onde destacou o esforzo realizado polo sector bateeiro durante a alerta sanitaria polo coronavirus para subministrar alimento de calidade 谩 cidadan铆a as铆 como o seu compromiso na loita contra a pandemia. Neste sentido, a representante do Executivo galego lembrou que o plan Avantemar para a reactivaci贸n do complexo mar-industria de Galicia incl煤e 16 mill贸ns en apoios ao sector acu铆cola repartidos entre este ano e o pr贸ximo.

Durante o peche do evento organizado pola Organizaci贸n de Produtores de Mexill贸n de Galicia (Opmega), a titular de Mar en funci贸ns incidiu en que o sector do mexill贸n mostrou a s煤a implicaci贸n coa sociedade galega mantendo en todo momento a s煤a activade a pesar do estado de alarma as铆 como cunha campa帽a de recadaci贸n de fondos en favor do Servizo Galego de Sa煤de (Sergas) realizada por Opmega no mes de abril, cando comezaba a 茅poca forte do bivalvo e cando a hostalar铆a permanec铆a pechada pola alerta sanitaria.

鈥淥 voso compromiso foi inquebrantable, a vosa responsabilidade total e, por iso, debemos po帽er en valor o voso papel e mostrar a nosa gratitude porque formedes parte da inmensidade do mar de Galicia鈥, subli帽ou Rosa Quintana, que lembrou que o sector puido aguantar grazas 谩 demanda das conserveiras pois os pedidos da canle Horeca reduc铆ronse ao m铆nimo.

A铆nda as铆, explicou a representante da Xunta, o sector sufriu moito nestes meses e ser谩 dif铆cil volver aos niveis de produci贸n e facturaci贸n previos 谩 pandemia. Por iso, o plan Avantemar dese帽ado polo Executivo galego para reactivar o complexo mar-industria de Galicia -dotado con 77 mill贸ns para este ano e 14 para 2021- incl煤e os 10 mill贸ns de euros de achegas habilitados en 2020 para adecuar e manter a produtividade do sector acu铆cola e seis mill贸ns de euros para o pr贸ximo ano co obxectivo de compensar as ca铆das de ingresos que sufran as empresas acu铆colas no presente exercicio como consecuencia da pandemia.

Cifras do sector

O obxectivo 茅 retomar a boa senda iniciada en 2009, ano no que se deu seguridade xur铆dica 谩s concesi贸ns administrativas do sector coa entrada en vigor da nova Lei de Pesca de Galicia e desde o que a produci贸n de mexill贸n aumentou un 13% e os ingresos derivados da s煤a venda m谩is dun 26%. De feito, Rosa Quintana salientou os bos resultados colleitados polo sector en 2019, 鈥渃os que fai m茅ritos para ser considerada unha potencia mundial a nivel acu铆cola鈥, ao sacar ao mercado 255.000 toneladas de mexill贸n por un importe pr贸ximo aos 112 mill贸ns de euros.

O reto do sector, incidiu a conselleira do Mar en funci贸ns, 茅 manter a s煤a aposta por ser m谩is competitivo, m谩is innovador e m谩is internacional e por adaptar a oferta aos novos h谩bitos de consumo. Ao mesmo tempo, engadiu, ser谩 vital estimular o consumo mediante campa帽as de promoci贸n dos produtos do mar e reforzar a presenza internacional con medidas alternativas 谩s feiras internacionais, que na actualidade non se poden celebrar como consecuencia das restrici贸ns pola alerta sanitaria.

A representante da Xunta agradeceu a Opmega a celebraci贸n desta xornada pois permite analizar a situaci贸n do sector bateeiro e os retos de futuro que albiscan os seus integrantes co obxectivo de po帽erlles soluci贸n. Por iso, asegurou que o sector mitilicultor galego est谩 na boa direcci贸n para acadar a sustentabilidade e a competitividade necesarias para garantir o seu futuro.