A Xunta apoia a Asoporcel no fomento da explotación “sostible e rendible” da raza autóctona porco celta O delegado territorial de Lugo, Javier Arias, explicou que a Consellería do Medio Rural destina á entidade 820.000 euros no período 2016-2022 para colaborar na recuperación da especie, en perigo de extinción