A Xunta apoia a creación de tres novas unidades mixtas de investigación e a consolidación doutras catro

A Axencia Galega de Innovaci贸n (Gain) dependente da Conseller铆a de Econom铆a, Emprego e Industria acaba de resolver as convocatorias de axudas para a posta en marcha de novas Unidades Mixtas de Investigaci贸n (UMI) e para a consolidaci贸n das existentes. Con estas d煤as resoluci贸ns da sexta edici贸n deste programa suman xa 46 Unidades Mixtas constitu铆das deSde o ano 2014, que mobilizan m谩is de 130 mill贸ns de euros entre a achega da empresa, do organismo de investigaci贸n e da Administraci贸n, cun apoio por parte da Xunta de Galicia de m谩is de 39 mill贸ns de euros, cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional a trav茅s do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

As tres novas Unidades Mixtas de Investigaci贸n que se po帽en en marcha co apoio da convocatoria 2020 est谩n focalizadas no sector da automoci贸n e ali帽adas cos obxectivos e prioridades do reto 2 da Estratexia de Especializaci贸n Intelixente de Galicia (RIS3 Galicia), que procura un novo modelo industrial sustentado na competitividade e o co帽ecemento.

As UMI creadas son: a constitu铆da polo Centro Tecnol贸xico da Automoci贸n de Galicia (CTAG) e a empresa Borgwarner Emissions Systems Spain para desenvolver o proxecto G-Test: Novos sistemas de xesti贸n t茅rmica para a mobilidade sostible; a formada polo CTAG e o Grupo Antol铆n Ingenier铆a para executar o proxecto InSAI: Tecnolox铆as para a monitorizaci贸n intelixente do interior do veh铆culo; e, por 煤ltimo, a creada polo centro tecnol贸xico AIMENe GKN Driveline Vigo para desenvolver a iniciativa F4ctor铆a: Intelixencia artificial aplicada 谩 fabricaci贸n avanzada de compo帽entes de transmisi贸n. En total, Gain apoia con m谩is de 2,5 mill贸ns de euros a creaci贸n e posta en marcha destas tres novas UMI para o per铆odo 2020-2023, que xerar谩n un investimento p煤blico-privado de m谩is de 8 mill贸ns de euros e nas que participar谩n m谩is de 68 persoas no desenvolvemento de forma conxunta e coordinada de actividades de I+D+i por parte de organismos de investigaci贸n galegos e empresas.

En canto 谩 consolidaci贸n de Unidades Mixtas de Investigaci贸n xa creadas con anterioridade, a Xunta de Galicia apoia a continuidade de catro UMI nos sectores TIC, aeron谩utica, enerx铆a e alimentaci贸n para o per铆odo 2020-2023. En concreto, as UMI que se consolidan son: a constitu铆da polo Centro Tecnol贸xico de Telecomunicaci贸ns de Galicia, Gradiant, e Telef贸nica para a continuidade do proxecto IRMAS: : Information right management advanced systems; a formada polo Instituto Tecnol贸xico de Galicia (ITG) e Star Defence Logistics para desenvolver FASTFLY 2035: Full autonomus systems for UAS; a formada polo centro tecnol贸xico Energylab e a empresa Naturgy para consolidar a Unidade Mixta de Gas Natural; e, por 煤ltimo, a constitu铆da polo centro tecnol贸xico Anfaco-Cecopesca e Emenasa para executar o proxecto FFF4P: Future Food Factory 4P. Gain achega preto de 2,3 mill贸ns de euros 谩 consolidaci贸n destas tres UMI, que mobilizar谩n m谩is de 7,6 mill贸ns de euros e nas que participar谩n 50 persoas.

As Unidades Mixtas de Investigaci贸n est谩n concibidas como un instrumento favorecedor da cooperaci贸n entre os organismos de investigaci贸n de Galicia e o tecido empresarial para desenvolver de forma conxunta e coordinada actividades de investigaci贸n, desenvolvemento e innovaci贸n ali帽adas cos retos estrat茅xicos e prioridades identificados na RIS3 para Galicia. O seu obxectivo 茅 desenvolver proxectos de alto impacto intensivos en co帽ecemento, incentivar a transferencia de resultados da I+D+i ao mercado e atraer empresas for谩neas cara Galicia que desenvolven aqu铆 a s煤a I+D+i.