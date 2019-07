A Xunta apoia a navegación inclusiva a través da iniciativa ‘ECODESTIN-SENSEA’

Connect on Linked in

A directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez, puxo hoxe en valor a importancia de iniciativas de turismo mariñeiro inclusivo como Ecodestin-Sensea para facer máis accesibles as experiencias e os recursos que ofrece o mar de Galicia a todo tipo de públicos. Neste sentido subliñou que grazas a Ecodestin-Sensea promociónase a navegación e as calidades de Galicia como destino náutico entre novos públicos. Así o destacou na Guarda durante a presentación desta iniciativa desenvolvida dentro do proxecto Ecodestin_3IN.

Este proxecto, que ten como socio principal á Asociación Galega de Actividades Náuticas Agan+, busca aumentar a atracción do territorio da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal a través do fomento e desenvolvemento do patrimonio natural e cultural vencellado ás rías, aos ríos e á costa para especializar internacionalmente o espazo de cooperación como un único destino econáutico e deportivo, accesible e integrador. Trala presentación hai programadas diferentes actividades como un obradoiro de redes mariñeiras coa Asociación de Redeiras Baixo Miño da Guarda, unha visita ao Museo do Mar da Guarda, a navegación inclusiva a remo e a vela con gamelas tradicionais da Asociación Piueiro da Guarda e un obradoiro de elaboración de petiscos coas conservas de atún e peixe espada da Organización de Palangreiros Guardeses (ORPAGU).