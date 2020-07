A Xunta apoia mediante o programa Galicia Emprende 26 iniciativas empresariais que mobilizarán preto de 3,5 M€ na área de Vigo

A Xunta concedeu ao abeiro da última edición do Galicia Emprende, axudas por máis de 747.000 euros para apoiar 26 proxectos empresariais de emprendedores e autónomos que prevén desenvolver investimentos de preto de 3,5 millóns de euros na área territorial de Vigo e que levan asociados o mantemento de 40 empregos.

As iniciativas apoiadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, a través do Igape, abranguen actividades do sector industrial da automoción; do sector agroalimentario; e dos servizos, como centros para maiores e escolas infantís, clínicas dentais, de fisioterapia e podoloxía ou restaurantes especializados, entre outras. O investimento medio por proxecto é de 130.000 euros, correspondéndose sobre o 40% das iniciativas ás impulsadas por autónomos e as restantes por sociedades mercantís.

Por municipios, 20 de estas iniciativas son proxectos con localización en Vigo, cunha inversión superior aos 3 millóns de euros que garanten o mantemento de 30 postos de traballo e unha cantidade concedida de preto de 630.000 euros. Entre eles destaca un hotel boutique cunha inversión de máis de 410.000 euros. Outras dúas corresponden a Cangas coa apertura dunha clínica de podoloxía (30.416 euros de inversión e unha axuda de máis de 9.000 euros) e un salón de beleza (37.003 euros e un apoio de 11.100,95).

En O Porriño, benefícianse desta orde outros dous proxectos. Unha clínica dental na que se investirán 149.748 euros e contará cunha concesión de preto de 43.425 e a ampliación dunha nave industrial cunha inversión prevista de 55.022 euros e un apoio de 15.906 euros.

Por último, a proposta dun servizo de reparación de automóbiles e bicicletas en Pazos de Borbén recibirá unha axuda de 21.592 euros para un investimento que ascende a 71.975 euros; mentres que en Redondela un proxecto empresarial de novos emprendedores prevé unha inversión de 56.192 euros para a que se lle concederon 16.857 euros.