A Xunta apoiará este ano 1.600 proxectos de enerxías renovables nos fogares galegos co obxectivo de conseguir aforros económicos de 900.000 euros anuais

A directora xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, Paula Uría, presentou esta mañá, na sede do Inega en Santiago de Compostela, as convocatorias de enerxías renovables dirixidas a particulares que se abrirán este ano. Dúas liñas de axudas (renovables térmicas e autoconsumo) coas que se pretende chegar a 1600 fogares galegos. En total, destínanse 5,1M€ coa previsión de mobilizar 13,5 millóns de investimento público-privado, xerar aforros económicos de 900.000 euros anuais nas facturas enerxéticas e aforros de enerxía de 18.500MWh ao ano, reducir 5600 toneladas de emisións de CO2 –o equivalente á acción de 250.000 árbores– e crear 140 postos de traballo.

En concreto, a Xunta reserva 3,1M€ para a convocatoria de axudas para a instalación de proxectos de renovables térmicas (biomasa, xeotermia, aerotermia e solar térmica) para promover o aforro enerxético e o uso de fontes renovables. Co obxectivo de garantir o máximo aproveitamento enerxético do combustible e minimizar as emisións de substancias contaminantes á atmosfera, os equipos de xeración de calor deberán ser instalacións con avanzadas prestacións operativas, con elevados niveis de eficiencia enerxética e cun bo comportamento con respecto ao medio ambiente.

A contía destas axudas de concorrencia non competitiva, e que se poderán solicitar a través das entidades colaboradoras a partir do 1 de marzo, será do 50%, agás no caso da aerotermia que será do 30%, cun máximo de 60.000 euros no caso de axudas para comunidades de veciños. Prevese mobilizar 9M€ e aforrar 650.000 euros anuais, ademais de reducir as emisións en 5000 toneladas de CO2 ao ano.

Con respecto ás axudas para autoconsumo, resérvanse 2M€ para fotovoltaica a través dunha convocatoria de concorrencia non competitiva cuxo prazo abrirá o 3 de marzo. A contía dos apoios será dun 50% cun máximo de 25.000 euros por proxecto colectivo. Establécese unha axuda máxima por vivenda de 4000 euros que pode incrementarse ata os 5550 euros no caso de que se instalen baterías de litio. Agárdase mobilizar 4,5M€, aforrar 250.000 euros anuais, e 1750MWh ano, así como reducir as emisións en 600 toneladas de CO2 ao ano.

No caso das dúas convocatorias, as solicitudes deberán presentarse a través das entidades colaboradoras por vía telemática. Precisamente desde hoxe, e durante os vindeiros cinco días, poderán adherirse estas entidades. Os particulares terán o prazo aberto, para as dúas liñas, ata o 1 de xullo e a data límite de execución e xustificación será o 30 de setembro.

Balance 2020

Paula Uría incidiu no esforzo que a Xunta ten realizado, nos últimos anos, por promover o uso das enerxías renovables por parte de toda a sociedade, especialmente nos fogares. Así, lembrou que o Goberno autonómico puxo en marcha, en 2014, a primeira convocatoria de apoios específica para biomasa que permitiu instalar, no período 2014-2020, un total de 7000 caldeiras. Desde 2017, ademais, ampliáronse os apoios a outras enerxías renovables térmicas como a xeotermia, a aerotermia a solar térmica e o autoconsumo eléctrico.

Froito destas convocatorias dirixidas aos particulares, no ano 2020, beneficiáronse 1711 fogares grazas a tres liñas de axudas (renovables térmicas, enerxía fotovoltaica e biomasa) ás que se concederon 5,45M€ que mobilizarán 12,5M€ e permitirán un aforro anual de 900.000 euros.

Convocatorias abertas para empresas e autónomos

Por outra banda, a directora xeral lembrou que xa están abertas dúas convocatorias para impulsar as enerxías renovables e a eficiencia enerxética nas empresas. Trátase, en concreto, da liña de axudas para proxectos de empresas e autónomos do sector agrícola primario que contan cun orzamento de 2,5 millóns de euros, o que facilitará a mobilización dun investimento final público-privado de 8,5M€ en aproximadamente 200 iniciativas. Promoveranse instalacións de biomasa, biogás, aerotermia, xeotermia, solar térmica, fotovoltaica e eólica, así como actuacións de mellora da eficiencia que reduzan o consumo inicial en polo menos un 40% en proxectos de iluminación ou nun 10% no resto de iniciativas.

Tamén está aberto o prazo para solicitar axudas para realizar proxectos de aforro e eficiencia enerxética en empresas dos sectores industrial e de servizos. Destinaranse 10M€ co obxectivo de mobilizar máis de 42M€, e propiciar un aforro enerxético equivalente a nove millóns de litros de gasóleo ao ano, así como un aforro económico de 7M€ anuais nas facturas enerxéticas e a creación de 340 empregos.

Con este conxunto de medidas, a Xunta segue avanzando no seu compromiso por lograr unha Galicia máis verde, promovendo o uso das enerxías renovables e autóctonas por parte de fogares, empresas e administracións; e fomentando unha cultura baseada no aforro e na eficiencia enerxética.